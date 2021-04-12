Бывший скандально известный пресс-секретарь «Киевского патриархата» и правая рука лже-патриарха Филарета Денисенко, переметнувшийся в пресс-секретари главы ПЦУ Епифания Думенко Евстратий Зоря в интервью фанарскому изданию «OrthodoxTimes» высказал своё видение того, почему Иерусалимский Патриарх Феофил решил инициировать Всеправославную встречу в Аммане.

Надо сказать, Зоря и до этого не блистал умом, хоть и считался чуть ли не главным церковным дипломатом украинских раскольников. Однако, на сей раз он публично заявил, что Предстоятель древнейшей Поместной Православной Церкви Иерусалимский Патриарх Феофил является несамостоятельной фигурой и просто-напросто выполняет указания из Москвы.

Что ж, в Московском Патриархате уже привыкли к подобного рода оскорблениям со стороны украинских раскольников. Однако, на сей раз они последовали в адрес Иерусалимского Патриархата и лично Патриарха Феофила, и нет никаких сомнений, что здесь и в других Поместных Православных Церквях по достоинству оценят эти заявления представителя «ПЦУ».

Стремление Зори представить всех несогласных с ним дураками и слабовольными людьми, а также объяснить, что Поместные Православные Церкви не признают украинских раскольников лишь из своих шкурных соображений и слабоволия, а не по принципиальным каноническим причинам, весьма красноречиво говорит о сути представителей «ПЦУ», которые меряют других по привычным себе лекалам.

Следует сказать, что хоть Фанар и признал самосвята Зорю и подобных ему епископами, раскольниками после этого они быть так и не перестали, и продолжают демонстрировать это всему миру.

Ниже мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с отрывком из интервью Зори, которое он дал изданию «OrthodoxTimes»:

Каково ваше мнение о процессе, который происходил в Аммане?

Это бесплодная затея. Какова цель этой встречи? Чтобы Вселенский Патриарх отказался от Томоса об автокефалии? Он никогда на это не подойдёт. Продемонстрировать свою силу Вселенскому Патриарху? Чтобы показать, что с нашей стороны их собралось больше, чем с вашей? Встреча в Аммане показала как раз обратное. Какова цель? Решить вопрос о сосуществовании с Русской Православной Церковью, пока существует Томос об автокефалии? Что будет с российскими епархиями, архиереями, приходами и т. д.

Как это можно сделать без участия Православной Церкви Украины? С кем Русская Православная Церковь хочет решить этот вопрос? С собой? В таком случае, зачем им понадобилось ехать в Амман и использовать Иерусалимский Патриархат в качестве посредника?

Если есть проблема отношений между двумя Церквами, то между этими двумя Церквами должен быть диалог. Если они считают необходимым, чтобы кто-то ещё участвовал, они должны сказать об этом.

На самом деле, если речь идёт о всеправославном уровне, то церковные каноны и традиции прошлого и настоящего указывают на то, что только Вселенский Патриарх имеет право выступать с такой инициативой, то есть вести и председательствовать на таком Синоде.

Более того, право на существование имеет только Синод, где будет в равной степени присутствовать Православная Церковь Украины. Равное участие Православной Церкви Украины во всех православных собраниях не является её правом или привилегией, но, как написано в Томосе, является её обязанностью. Православная Церковь Украины всегда будет отстаивать это обязательство.

Почему в этом замешан Иерусалимский Патриарх?

Принимая такие инициативы, Москва пользуется тем, что российское влияние довольно сильно в более широком регионе. Но это способ продвижения истины? Запугивая остальных? Подкупом? Оказывая давление? Ложью?

Мы видим, что Москва до сих пор предпринимает действия в тех Поместных Церквах, которые признали автокефалию Православной Церкви Украины, пытается посеять раздор в каждой из этих Церквей. Мы видим такую ситуацию в Греции, в Александрийском Патриархате, на Кипре.

Очевидно, нечто подобное имело место и в отношении Иерусалимского Патриархата. Если бы завтра Патриарх Феофил объявил, что он добавил в диптихи имя митрополита Епифания и признал Томос автокефалии, некоторые митрополиты сразу же публично выразили бы своё несогласие.

Мы знаем даже имена этих митрополитов, тех, кто получил своё образование в России, тех, кто постоянно ссылается на русские позиции. Некоторые люди имеют не только духовную связь с Россией, но и всяческую поддержку с её стороны.

Учитывая тот факт, что ситуация внутри самого Иерусалимского Патриархата балансирует между различными центрами влияния и сторонами, очевидно, что никто не хочет испытывать судьбу и иметь в руках «бомбу», которая может взорваться с непредвиденными последствиями. Москва этим пользуется.

Именно поэтому мы с нашей Церковью понимаем очень тяжёлую позицию Иерусалимского Патриарха, который якобы взял на себя инициативу проведения этой встречи. И он, и остальные знают, что инициатива была не его.

Русская линия