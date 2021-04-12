В Ковдоре открыли памятник Государю Николаю II Первый в Мурманской области монумент, посвященный основателю города Романов-на-Мурмане (нынешнего Мурманска), освятил митрополит Митрофан… 10 апреля 2021 года митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан освятил бюст Царственного Страстотерпца Государя Николая II, установленный в декабре прошлого года на территории храма Успения Пресвятой Богородицы города Ковдора, сообщает сайт Мурманской епархии. Это первый памятный знак на территории Мурманской области, посвященный основателю города Романов-на-Мурмане (нынешнего Мурманска). Инициатором установки памятника выступил местный активист, чемпион Европы по боксу, супертяжеловес Максим Маслов. Успенский приход поддержал идею увековечить вклад Государя в освоение Кольского Заполярья. Установке памятника предшествовало общенародное обсуждение на портале «Открытый электронный регион». После подведения итогов голосования на заседании Общественной комиссии Ковдорского района, большинством голосов было принято положительное решение, о чём глава района уведомил митрополита Митрофана официальным письмом. Бюст был изготовлен в рамках проекта «Аллея Российской славы» и преподнесён его руководителем Михаилом Сердюковым в дар храму. Изготовление постамента, его доставка и установка осуществлены на добровольные пожертвования. Русская линия





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В Ковдоре открыли памятник Государю Николаю II

Первый в Мурманской области монумент, посвященный основателю города Романов-на-Мурмане (нынешнего Мурманска), освятил митрополит Митрофан... Этот день в Русской истории

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