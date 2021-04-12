Украинский президент призвал Байдена помочь Украине вступить в НАТО и оказывать поддержку «не только на словах»…

Если глава США Джо Байден, долго думавший, звонить ли ему президенту Украины Владимиру Зеленскому или нет, рассчитывал, что после этого звонка глава Украины от него отстанет, то он жестоко ошибался. Звонок Байдена придал смелости бывшему комику и он начал не просить, а требовать у США «реальной поддержки».

Так, в интервью телеканалу CNN Владимир Зеленский публично призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку Киева и способствовать скорейшему вступлению страны в НАТО, сообщает Lenta.Ru.

По его словам, Соединенные Штаты давно стали хорошим другом Украины, однако если они рассчитывают на интеграцию страны в альянс, им придётся оказать ей ещё большую поддержку и «не только на словах».

«Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинским военным на передовой на Донбассе важно понимать наличие политической поддержки Запада, несмотря на риски «спровоцировать Москву» и способствовать эскалации конфликта в регионе. «Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют», — объяснил американцам Зеленский.

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