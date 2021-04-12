Генеральный директор полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу считает, что пандемия коронавируса не снизила интенсивности разведывательной деятельности России, и при этом обвинил в антиэстонской деятельности Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата, сообщает Интерфакс.

«Несмотря на то, что из-за пандемии путешествия и публичные мероприятия были ограничены, это не уменьшило активности России в деятельности на направлении Эстонии. Кремль вывел местных проводников политики раскола Эстонии в онлайн-каналы», — заявил Синисалу в понедельник, представляя ежегодник о деятельности контрразведывательной организации страны в 2020 году.

Спецслужбы также усматривают попытку раскола эстонского общества в стремлении сохранить образование на русском языке в этой стране.

Кроме того, в докладе утверждается, что Москва в своей антиэстонской деятельности использует и Русскую Православную Церковь. «Здешние представители Московской церкви провели в прошлом году историческую конференцию, цель которой было показать Эстонию древней российской территорией», — говорится в докладе.

Последуют ли против Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата какие-то санкции после таких обвинений, пока неизвестно.

Русская линия