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Сводка новостей от 5 апреля 2021

«Они вышли от нас, но не были наши»
Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий запретил в служении иеромонаха Киево-Печерской лавры Иннокентия (Пидтоптаного), ушедшего в раскол…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийБлаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий запретил в служении бывшего насельника Киево-Печерской лавры иеромонаха Иннокентия (Пидтоптаного) за уклонение в раскол, сообщает СПЖ со ссылкой на Glavcom.ua.

В тексте указа, подписанного Его Блаженством сказано, что перешедший в «ПЦУ» клирик запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин «на основании 10, 11 и 39 правил Святых Апостолов, 2-го правила Антиохийского Собора, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

13 марта 2021 года бывший иеромонах Киево-Печерской лавры был принят в число «клириков» Переяславско-Вишневской «епархии» ПЦУ, которую возглавляет запрещённый митрополит Александр (Драбинко), который ранее также совершил иудин грех, предал свою Украинскую Православную Церковь и перешёл к раскольникам.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал СПЖ, что запрещенный в служении иеромонах Иннокентий (Пидтоптаный) ушёл из обители и оказался в расколе из-за своих чрезмерных амбиций и гордыни.

«Это человек гордый, надменный, властолюбивый, человек, считающий себя великим богословом. Потому Пидтоптаный был обижен, что в течение трёх лет его не оценили так, как ему хотелось бы, и не возвели в сан архимандрита и епископа, — рассказал владыка Павел. — Он хотел стать архиереем, чтобы удовлетворить свою гордость, свою страсть владеть чьими-то душами. Потому он и ушёл из монастыря, ушёл, чтобы попытаться стать викарным епископом у владыки Питирима (правящий архиерей Николаевской епархии УПЦ — Ред.). Но не удалось (викарным архиереем Николаевской епархии избрали архимандрита Варнаву (Гладуна) — Ред.)».

Митрополит Павел подчеркнул, что не только отец Иннокентий, но практически все, кто покинул УПЦ и ушёл в раскол, сделали это ради славы и удовлетворения своей гордыни, забыв о служении ближним.

Помимо этого владыка Павел опроверг нынешние заявления запрещённого клирика о том, что он якобы всегда имел автокефальные взгляды и поддерживал «ПЦУ». «Он всегда относился с презрением к Драбинко, Симеону Шостацкому и даже к самому патриарху Варфоломею, — заявил владыка Павел. — Я знаю это точно, так как он работал под моим руководством, занимался церковным календарем, сайтом, редактировал материалы. Никаких проПЦУ-шных взглядов у него не было».

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«Они вышли от нас, но не были наши»
Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий запретил в служении иеромонаха Киево-Печерской лавры Иннокентия (Пидтоптаного), ушедшего в раскол...

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