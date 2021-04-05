В Европе и США празднования проходят на фоне ограничений из-за пандемии при закрытых или полупустых храмах…

Католики и протестанты в минувшее воскресенье отметили главный христианский праздник — Воскресение Христово. Однако, второй год подряд празднование Пасхи проходит в Европе и США в условиях жёстких ограничений из-за пандемии, сообщает Интерфакс.

Утром богослужения прошли в соборе Святого Петра в Ватикане. Желающие следили за ним онлайн. Месса завершилась торжественным благословением Urbi et Orbi — посланием папы Римского Франциска по случаю праздника.

Во многих европейских странах Пасха вообще оказалась под запретом, и верующие не смогли отметить его, собравшись всей семьей за одним столом, из-за ограничительных мер.

Так, в Испании продолжают действовать режим ЧС и ночной комендантский час, поэтому жители страны не смогли на Пасху посетить своих родственников в других регионах.

Канцлерин ФРГ Ангела Меркель ранее призвала граждан к «спокойной Пасхе». «Я очень прошу вас воздержаться от всех несрочных поездок», — сказала Меркель в своем видеообращении. Очень жёсткие ограничения на передвижения людей ввели недавно, в частности, в Берлине.

Во Франции призвали жителей страны отказаться от семейных встреч на пасхальные праздники, однако президент страны Эмманюэль Макрон разрешил всё же не вводить жёсткий запрет на передвижения в эти выходные.

В США правила на посещение церквей разнятся в зависимости от штата. Так, в Калифорнии можно прийти на службу без маски, в штате Миссури храмы не могут быть заполнены более чем на 35%, а в Сан-Франциско нужно зарезервировать место онлайн перед тем, как отправиться в церковь.

В Канаде жителям рекомендовали не собираться большими группами. В Оттаве, которая находится в т.н. «красной зоне», храмы открыты, но могут принимать не больше 30% прихожан, при этом на улице разрешено собираться не более, чем 100 прихожанам. Несмотря на эту меру, большинство церквей объявили о том, что проведут богослужения онлайн.

Православные, в отличие от католиков и протестантов, в минувшее воскресенье отмечали Крестопоклонную неделю, которая делит Великий пост пополам. Поместные Православные Церкви будут праздновать Пасху Христову в этом году 2 мая.

Русская линия