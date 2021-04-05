Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Вести-24» заявил, что Русская Православная Церковь не собирается отказываться от юлианского календаря и переходить на новый порядок расчёта Пасхалии, как это предложил представитель Константинопольского Патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов (Геча), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и так называемого перехода на новый стиль. Время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским. Такая попытка была даже сделана в Русской Церкви в 20-е годы прошлого века, когда Патриарх Тихон издал распоряжение о переходе на новый стиль, а спустя две недели пришлось это распоряжение отменить, поскольку церковный народ этого не принял», — заявил митрополит Иларион.

Таким образом, резюмировал митрополит Иларион, «вопрос о смене календаря на повестке дня Православной Церкви не стоит — во всяком случае, он не стоит на повестке дня Русской Православной Церкви».

Вместе с тем, глава ОВЦС не увидел в заявлении представителей Фанара по этому поводу ничего нового, поскольку подобные предложения обсуждались на протяжении нескольких десятилетий в разных контекстах, в том числе и в рамках Всемирного совета церквей. «Но здесь вопрос очень простой: кто должен поменять свою Пасхалию? Мы, например, менять не собираемся», — подчеркнул председатель ОВЦС.

Обратившись к предыстории вопроса, владыка Иларион напомнил, что, по свидетельствам древних историков, первоначально в христианской Церкви не было единой даты празднования Пасхи. На I Вселенском Соборе, который состоялся в 325 году в Никее, было установлено, что Пасха будет праздноваться всеми христианами в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. «Принятая тогда система вычисления до сих пор сохраняется в Православной Церкви», — констатировал иерарх.

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