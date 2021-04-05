Предстоятель РПЦ утвердил решение об извержении отца Андрея из священного сана, но это решение вступит в силу только, если указанный клирик откажется принести покаяние…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда г. Москвы № 53−57−2021 (ходатайство протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела № 50−54−2020) и решение по делу № 50−54−2020 (о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана), сообщает сайт Московской городской епархии.

Согласно резолюции Патриарха Кирилла, решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана вступит в силу после издания указа. В то же время Его Святейшество решил дать провинившемуся клирику время для принесения покаяния и ввёл временный мораторий на публикацию указа.

«Решение по делу № 53−57−2021, согласно которому епархиальный суд не нашел причин для пересмотра дела № 50−54−2020, — утверждаю. В связи с этим решение по делу № 50−54−2020, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, — утверждаю. Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана.

На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время".

Председатель Епархиального суда г. Москвы протоиерей Михаил Рязанцев направил отцу Андрею соответствующее уведомление по этому поводу.

Сам отец Андрей отреагировал на Патриаршее решение в прежнем ёрническом духе. «Что ж, раз дано время на „переосмысление“, буду паки и паки думать. Но интересно, что на этот раз имя одного покойного московского клирика (RIP) даже не упоминается. Наконец-то он обрёл покой», — написал он своём ЖЖ.

Русская линия