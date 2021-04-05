В Русской Православной Церкви не видят греха в вакцинировании от коронавируса, но считают, что у россиян при вакцинировании должна быть свобода выбора…

Владимир Легойда: «Важно, чтобы человек, по каким-либо причинам отказавшийся от вакцинации, не был поражён в правах»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда в своем интервью «Российской газете», отвечая на вопросы о духовном смысле пандемии COVID-19 и отношении Церкви к вакцинации, отметил, что для верующего человека болезнь — это всегда шанс на переосмысление себя и своей жизни, взаимоотношений с окружающими людьми, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Мне кажется, что весь этот опыт должен подвести нас к тому, о чем говорит Королева в «Гамлете» — повернуть глаза зрачками в душу. Главное, не увидеть там, как она узрела, «сплошные пятна черноты». Или наоборот, увидеть и ужаснуться. Христианин должен воспринимать это как время для переосмысления себя и своей жизни, — сказал Владимир Легойда.

«Для церковного сознания, мне кажется, сейчас важно вспомнить то, о чем мне недавно говорил в программе „Парсуна“ митрополит Дионисий: на Страшном суде нам будет задан по большому счету один вопрос: „Как вы относились к другим людям?“. Именно на этом сейчас должно быть сконцентрировано наше сознание», — добавил глава Синодального отдела.

По словам представителя Церкви, отрадно, что в период пандемии большое количество людей откликнулось на чужие горести, появилось много волонтеров, которые помогают всем, кому сейчас тяжело.

Отвечая на вопрос собеседника об опасениях православных христиан по поводу вакцинации, Владимир Легойда заявил, что Церковь никогда не выступала против вакцинации, как таковой. Однако, этот вопрос требует внимательного подхода самого вакцинирующегося.

Глава Синодального отдела выразил убеждение, что решение о вакцинации нужно принимать, исходя из состояния своего здоровья и учёта других важных факторов. При этом, «как справедливо заметил епископ Зеленоградский Савва: вакцинация как таковая — вопрос, не имеющий религиозного измерения. Только медицинское», — подчеркнул В. Легойда. Конечно, если речь не идёт о вакцинах из «абортивного материала».

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отдельно остановился на вопросе обеспечения равных прав граждан, независимо от того, сделали они прививку или нет. «Важно, чтобы человек, по каким-либо причинам отказавшийся от вакцинации, не был поражён в правах. Задача государства обеспечить ему это», — заключил В. Легойда.

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