3 апреля 2021 года старец Гавриил из келии преподобного Христодула Патмосского, принадлежащей афонскому монастырю Кутлумуш, заявил, что украинские раскольники — это самосвяты и святотатцы. Об этом он заявил в интервью журналисту Сотириосу Летцио, размещенному на YouTube-канале «Aikaterini Anagnostopoulou», сообщает СПЖ.

«Украинские раскольники — не священники, они — самосвяты и святотатцы. Это еретики и раскольники, нерукоположенные и „саморукоположенные“. Если они не покаются, то не спасутся, а те, кто имеет с ними евхаристическое общение и сослужат с ними, тоже не смогут наследовать спасение», — подчеркнул геронда.

По его словам, об этом говорит сама Церковь. В качестве примера старец привел 45-е Апостольское правило, в котором сказано: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям церкви: да будет извержен», и 2-е правило Антиохийского Собора: «Аще кто окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного».

«На языке Церкви слова ακοινώνητος (отлучённый от общения) и αφορισμένος (отлучённый от Церкви) имеют аналогичное значение. Это человек, который находится вне Церкви и который не спасётся», — отметил старец Гавриил.

По его мнению, «одна из причин, по которой страдает греческий народ, заключается в том, что мы не храним в чистоте православную веру, а наши епископы, которые молятся и сослужат с еретиками и раскольниками, ведут себя как предатели. Это приведет греческий народ к катастрофе».

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