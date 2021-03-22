Русская линия
Сводка новостей от 22 марта 2021

В Новосибирске предлагают переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского
Данную инициативу представителей РВИО уже поддержал митрополит Новосибирский Никодим…

св. блгв. Великий Князь Александр НевскийМитрополит Новосибирский и Бердский Никодим поддержал инициативу городской общественности и представителей Российского военно-исторического общества по переименованию площади Свердлова и одноимённой остановки общественного транспорта в площадь Александра Невского и остановку «Храм Александра Невского» соответственно, сообщает газета «Аргументы и факты».

Архиерей напомнил, что имя благоверного князя Александра Невского много значит для россиян. Не случайно, оно было выбрано победителем Всероссийского проекта «Имя России» в 2008 году. Причём великого князя любят, как в Новосибирске, так и по всей России, считает митрополит Никодим. Однако, мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что сейчас неподходящее время для переименования площади, так как это может вызвать раскол в обществе.

Инициатива переименовать площадь Свердлова принадлежит первому зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области, председателю новосибирского отделения Российского военно-патриотического общества Андрею Панферову, сообщает портал «Континент Сибирь».

«На мой взгляд, предложение новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества своевременно и разумно. В этом году мы отмечаем 800 лет со дня рождения великого князя. Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании годовщины со дня рождения полководца и государственного деятеля. Поэтому логично почтить его память переименованием площади в Новосибирске в его честь», — отметил политик.

«Мы специально обратились с нашей инициативой к Новосибирскому и Бердскому митрополиту Никодиму. Мы предполагали, что вряд ли найдём понимание у главы города. Хотя это кажется странным. Анатолий Локоть как секретарь новосибирского обкома КПРФ поддерживает мероприятия, связанные с Иосифом Сталиным. Во дворе штаб-квартиры КПРФ установлен бюст вождю. Напомню, что именно Сталин в годы войны обратился к памяти Александра Невского и в1941 году вернул на экраны фильм Сергея Эйзенштейна, который был отмечен за эту картину Сталинской премией. А в 1942 году — очередной годовщины Ледового побоища — был выпущен плакат со словами Иосифа Сталина: „Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков“. В том же году был учрежден орден Александра Невского, которым награждали, в том числе и сибиряков», — обратил внимание Андрей Парфенов.

«Мне не понятно, о каком расколе в обществе говорит Анатолий Локоть. Мы специально ушли от какой-то политической составляющей в этом вопросе. Я намеренно ушёл от того, что эта инициатива идёт от меня, как от члена партии „Единая Россия“, потому что образ Александра Невского — это образ величия Россия для каждого гражданина. И я недоумеваю, почему этому предложению пытаются придать партийный окрас», — отметил зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области.

По его словам, для новосибирцев имя Невского «в первую очередь связано с храмом в центре города, возведённым и освященным в честь великого человека в 1899 году». «Храм Александра Невского с момента своего основания стал начальной точкой развития культуры Новосибирска. И на наш взгляд, было справедливо не только переименовать площадь и остановку общественного транспорта рядом с храмом, но и возвести памятник Александру Невскому, такой же, как например, Дмитрию Донскому в Москве. А почему бы и нет? Он бы точно украсил наш город».

«Сегодня площадь Свердлова, которую мы предлагаем переименовать, безликая, со странным по своему замыслу и воплощению памятником известному новосибирскому архитектору Крячкову. Чуть дальше знаменитые в кавычках соболя, над которыми вся Сибирь смеётся, а мэрия не знает, как их убрать, так как нет средств на демонтаж. Думаю, пройдет еще лет сто и имя Свердлова будут помнить только историки революционного движения. А образ Александра Невского вот уже восемь веков остаётся для нас примером любви к родине и своему народу», — заявил Андрей Парфенов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Новосибирске предлагают переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского
Данную инициативу представителей РВИО уже поддержал митрополит Новосибирский Никодим...

Митрополит Бориспольский Антоний (Паканич): Большой Крестный ход в Киеве состоится при первой же возможности
Управделами УПЦ уверен, что тысячи украинцев вновь соборно засвидетельствуют всему миру верность канонической Украинской Православной Церкви, которая сегодня страдает...

Патриарх Сербский Порфирий вынужден отвечать на неудобные вопросы
Хорватские журналисты спросили его, не собирается ли он и теперь поцеловать руку папе Римскому, как он это делал однажды, будучи митрополитом...

В ЕС счастливы, что у них есть возможность вводить санкции против третьих стран
Отныне при помощи санкций еврочиновники намерены «защищать права человека во всём мире», а не только в России...

Байден заверил греков в поддержке США
По случаю 200-летия греческой революции 1821 года он заявил, что «Греция является ключевым союзником НАТО и близким другом Соединенных Штатов»...

Еврочиновники подтвердили пять принципов в отношении России
Главы МИД стран ЕС договорились противодействовать Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем день памяти протоиерея Алексия Мешковского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика