Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поддержал инициативу городской общественности и представителей Российского военно-исторического общества по переименованию площади Свердлова и одноимённой остановки общественного транспорта в площадь Александра Невского и остановку «Храм Александра Невского» соответственно, сообщает газета «Аргументы и факты».

Архиерей напомнил, что имя благоверного князя Александра Невского много значит для россиян. Не случайно, оно было выбрано победителем Всероссийского проекта «Имя России» в 2008 году. Причём великого князя любят, как в Новосибирске, так и по всей России, считает митрополит Никодим. Однако, мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что сейчас неподходящее время для переименования площади, так как это может вызвать раскол в обществе.

Инициатива переименовать площадь Свердлова принадлежит первому зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области, председателю новосибирского отделения Российского военно-патриотического общества Андрею Панферову, сообщает портал «Континент Сибирь».

«На мой взгляд, предложение новосибирского регионального отделения Российского военно-исторического общества своевременно и разумно. В этом году мы отмечаем 800 лет со дня рождения великого князя. Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании годовщины со дня рождения полководца и государственного деятеля. Поэтому логично почтить его память переименованием площади в Новосибирске в его честь», — отметил политик.

«Мы специально обратились с нашей инициативой к Новосибирскому и Бердскому митрополиту Никодиму. Мы предполагали, что вряд ли найдём понимание у главы города. Хотя это кажется странным. Анатолий Локоть как секретарь новосибирского обкома КПРФ поддерживает мероприятия, связанные с Иосифом Сталиным. Во дворе штаб-квартиры КПРФ установлен бюст вождю. Напомню, что именно Сталин в годы войны обратился к памяти Александра Невского и в1941 году вернул на экраны фильм Сергея Эйзенштейна, который был отмечен за эту картину Сталинской премией. А в 1942 году — очередной годовщины Ледового побоища — был выпущен плакат со словами Иосифа Сталина: „Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков“. В том же году был учрежден орден Александра Невского, которым награждали, в том числе и сибиряков», — обратил внимание Андрей Парфенов.

«Мне не понятно, о каком расколе в обществе говорит Анатолий Локоть. Мы специально ушли от какой-то политической составляющей в этом вопросе. Я намеренно ушёл от того, что эта инициатива идёт от меня, как от члена партии „Единая Россия“, потому что образ Александра Невского — это образ величия Россия для каждого гражданина. И я недоумеваю, почему этому предложению пытаются придать партийный окрас», — отметил зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области.

По его словам, для новосибирцев имя Невского «в первую очередь связано с храмом в центре города, возведённым и освященным в честь великого человека в 1899 году». «Храм Александра Невского с момента своего основания стал начальной точкой развития культуры Новосибирска. И на наш взгляд, было справедливо не только переименовать площадь и остановку общественного транспорта рядом с храмом, но и возвести памятник Александру Невскому, такой же, как например, Дмитрию Донскому в Москве. А почему бы и нет? Он бы точно украсил наш город».

«Сегодня площадь Свердлова, которую мы предлагаем переименовать, безликая, со странным по своему замыслу и воплощению памятником известному новосибирскому архитектору Крячкову. Чуть дальше знаменитые в кавычках соболя, над которыми вся Сибирь смеётся, а мэрия не знает, как их убрать, так как нет средств на демонтаж. Думаю, пройдет еще лет сто и имя Свердлова будут помнить только историки революционного движения. А образ Александра Невского вот уже восемь веков остаётся для нас примером любви к родине и своему народу», — заявил Андрей Парфенов.

Русская линия