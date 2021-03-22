Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия не намерена прислушиваться к их мнению, а потому обвинили Москву в проведении курса на конфронтацию с ЕС. Об этом, в частности, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он, выразив в очередной раз мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС.

Упомянутые пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов в отношениях с Россией, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы — вне времени. А вот как реализовать их — зависит уже от обстоятельств».

Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25−26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», — добавил он.

Ничего хорошего из этой дискуссии, скорее всего, не получится — еврочиновники вряд ли откажутся от своей политики указывания России на её недостатки, а Москва уже устала слушать постоянные упрёки и терпеть бесконечные санкции.

Русская линия