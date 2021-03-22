Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что Крестный ход УПЦ, который должен был пройти в Киеве в праздник Торжества Православия, обязательно состоится, как только позволит ситуация. Об этом митрополит сказал на брифинге в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 21 марта 2021 года, сообщает СПЖ со ссылкой на «Перший Козацький».

«В этом году, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, должны были проводиться Крестные ходы почти во всех епархиальных центрах, — отметил управделами УПЦ. — Посвящены они свидетельствованию чистоты нашей православной веры <…> и того, что мы, верующие Украинской Православной Церкви, являемся достойными гражданами украинского Отечества, нашего государства».

По словам митрополита, верующим УПЦ непонятно, почему до настоящего времени действуют дискриминационные законы, принятые ещё предыдущей властью. В частности, пояснил он, речь идёт о принудительном переименовании Церкви и об упрощении процедуры рейдерских захватов храмов УПЦ.

«Мы надеемся, что голос Церкви будет услышан властью, которая есть сейчас, <…> что голос каждого православного верующего, а это многомиллионная паства УПЦ, скажет молитвенно о своей любви к Родине, и мы просим власть нас услышать», — подчеркнул он.

К сожалению, добавил управделами УПЦ, в эти дни в Киеве и во многих епархиальных центрах усложнилась ситуация с пандемией, в связи с чем Крестные ходы именно на праздник Торжества Православия там проводиться не будут.

«Хотя, вы знаете, наверное, с каким энтузиазмом верующие люди восприняли решение, благословение Блаженнейшего, собраться сегодня тут, в Киево-Печерской лавре, чтобы пройти Крестным ходом к Владимирской горке и там соборно помолиться за наш народ, за наше государство и за свою Украинскую Православную Церковь. Мы не хотим спровоцировать увеличение заболеваемости людей и сегодня будем молиться в своих храмах, но в ближайшее время, когда ситуация позволит, мы обязательно проведем такой Крестный ход, чтобы ещё раз увидеть друг друга, чтобы соборной молитвой мы засвидетельствовали верность канонической Украинской Православной Церкви, которая сегодня страдает», — сказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

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