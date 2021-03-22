Русская линия
Сводка новостей от 22 марта 2021

Патриарх Сербский Порфирий вынужден отвечать на неудобные вопросы
Хорватские журналисты спросили его, не собирается ли он и теперь поцеловать руку папе Римскому, как он это делал однажды, будучи митрополитом…

Патриарх Сербский Порфирий в ЯсеновацСербский Патриарх Порфирий попал в неприятную ситуацию. В своём первом телеинтервью для хорватских СМИ в праздник Торжества Православия Предстоятель Сербской Православной Церкви вынужден был оправдываться за то, что однажды, будучи митрополитом Загребским и Люблянским, поцеловал руку папы Римскому (в Ассизи в 2016 году), сообщает портал «OrthodoxTimes».

Хорватских журналистов интересовало, готов ли Патриарх Порфирий повторить этот жест, а также пригласить папу Франциска в Белград. На это Сербский Предстоятель ответил, что многие верующие в Сербской Православной Церкви не одобрили его поступка.

«Люди говорили мне, что я предатель Православной Церкви, но у меня была своя, личная причина, по которой я поцеловал его руку. Я не считаю, что этим поступком я предал кого-либо или что-либо. И я думаю, что действовал в духе Евангелия», — заявил Патриарх Порфирий.

Что же касается визита папы Римского в Сербию, то Предстоятель Сербской Церкви отметил, что этот вопрос он не собирается решать самостоятельно, и если папа будет приглашён в Белград, то только по инициативе Священного Синода.

«По такой теме я не могу, не буду и не хочу выносить решение в одиночку. Это зависит от отношения и оценки Синода, а также от взаимных переговоров между нами и Ватиканом», — пояснил Патриарх Порфирий.

Русская линия

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Патриарх Сербский Порфирий вынужден отвечать на неудобные вопросы
Хорватские журналисты спросили его, не собирается ли он и теперь поцеловать руку папе Римскому, как он это делал однажды, будучи митрополитом...

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