Отныне при помощи санкций еврочиновники намерены «защищать права человека во всём мире», а не только в России…

В ЕС счастливы, что у них есть возможность вводить санкции против третьих стран

Помимо уже ставших регулярными санкций против России ЕС решил сегодня ввести ограничения и в отношении целого ряда других государств, сообщает «Немецкая волна».

«Мы приняли важное решение продвигать и защищать права человека во всем мире. Спустя две недели после введения санкций, касающихся дела Навального, мы приняли решительные меры против ответственных за серьезные нарушения прав человека в шести странах», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета ЕС.

Особое внимание привлекли санкции против четырёх китайских чиновников, партийных функционеров и силовиков из провинции Синьцзян, а также отдела безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Их в ЕС считают ответственными за серьёзные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в Китае.

Пекин отреагировал на этот выпад ЕС в считанные часы. По мнению МИД Китая, это решение «основывается ни на чем ином, как на вранье и дезинформации», а также является «грубым вмешательством во внутренние дела Китая». В ответ КНР ввела санкции сразу против десяти физических лиц и четырех организаций из ЕС. Речь идёт, в частности, о пяти евродепутатах, Комитете по вопросам политики и безопасности Совета ЕС, а также подкомитета по правам человека Европарламента.

Предыдущие серьёзные санкции в отношении Китая Евросоюз вводил аж в 1989 году, запретив торговлю вооружениями за подавление протестов на площади Тяньаньмэнь. После этого были приняты санкции в 2020 году в отношении двух китайских хакеров и одной компании за кибератаки.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель дважды подчеркнул, что принятый 22 марта пакет штрафных мер не имеет географической привязки: он стал ответом «на очень серьёзные нарушения прав человека и злоупотребления ими, независимо от того, где их совершили».

На это же указал и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Я счастлив, что у нас есть этот инструмент глобальных санкций. Это означает, что Европа начинает смотреть на нарушения прав человека не с географической точки зрения, а глобально», — заявил он в интервью «Немецкой волне».

При этом сами журналисты немецкого издания откровенно пишут, что введение санкций против других стран, кроме России, это попытка еврочиновников прикрыть свои постоянные выпады против Москвы. «Теперь Брюссель нельзя будет упрекнуть в том, что глобальный режим санкций за нарушения прав человека направлен только на Россию», — отмечают в «Немецкой волне».

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