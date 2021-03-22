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Сводка новостей от 22 марта 2021

Байден заверил греков в поддержке США
По случаю 200-летия греческой революции 1821 года он заявил, что «Греция является ключевым союзником НАТО и близким другом Соединенных Штатов»…

Джозеф БайденВ понедельник президент США Джо Байден направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу письмо по случаю празднования в Греции 200-летия греческой революции 1821 года, в котором заверил Афины в особой поддержке Вашингтона, сообщает ANA-MPA.

В своем письме Байден подчеркнул тот факт, что Греция является «ключевым союзником НАТО и близким другом Соединенных Штатов», страной, которая обеспечивает стабильность и активно способствует миру и процветанию в Восточном Средиземноморье, Чёрном море и Западных Балканах.

Он также отметил, что за время своей политической карьеры имел честь тесно сотрудничать с несколькими премьер-министрами Греции, а также имел длительные беседы с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Байден отметил, что надеется продолжить традицию дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и подтверждения совместной приверженности Трансатлантическому альянсу и всем общим ценностям, объединяющим Грецию и США.

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Байден заверил греков в поддержке США
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