По случаю 200-летия греческой революции 1821 года он заявил, что «Греция является ключевым союзником НАТО и близким другом Соединенных Штатов»…

В понедельник президент США Джо Байден направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу письмо по случаю празднования в Греции 200-летия греческой революции 1821 года, в котором заверил Афины в особой поддержке Вашингтона, сообщает ANA-MPA.

В своем письме Байден подчеркнул тот факт, что Греция является «ключевым союзником НАТО и близким другом Соединенных Штатов», страной, которая обеспечивает стабильность и активно способствует миру и процветанию в Восточном Средиземноморье, Чёрном море и Западных Балканах.

Он также отметил, что за время своей политической карьеры имел честь тесно сотрудничать с несколькими премьер-министрами Греции, а также имел длительные беседы с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Байден отметил, что надеется продолжить традицию дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и подтверждения совместной приверженности Трансатлантическому альянсу и всем общим ценностям, объединяющим Грецию и США.

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