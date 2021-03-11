11 марта в Государственной Думе состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке традиционных Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений, которые пройдут с 16 по 19 мая. Основной темой обсуждения стала подготовка визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижнюю палату российского парламента, сообщает сайт Синодального отдела религиозного образования.

В совещании приняли участие председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, председатель Оргкомитета Международных образовательных чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой, председатель комитета Государственной Думы по вопросам гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов, а также сотрудники аппарата Государственной Думы и члены Секретариата чтений.

IX Парламентские встречи пройдут в рамках ХХIX Международных образовательных чтений. Основной площадкой их проведения станет Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.

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