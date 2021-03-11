Сразу несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной шведской компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это произошло на фоне сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных, сообщает РИА Новости.

Первыми использование препарата приостановили австрийские власти. Это произошло после того, как одна из привитых скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) легочной артерии.

Примеру Австрии последовали Дания, Норвегия и Исландия. Пауза в применении препарата продлится до выяснения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), действительно ли вакцина вызывает образование тромбов.

Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование проблемной партии AstraZeneca. Одну спорную партию запретила и Италия.

Случай тромбоза после вакцинации выявили и в Нидерландах. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. Расследование инцидента продолжат. В ФРГ пока не принимали никаких решений, но изучают ситуацию.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель. Однако, факты -вещь упрямая и власти целого ряда стран не верят в эти заверения.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки ещё 200 миллионов). Ни одна российская вакцина пока не получили одобрения в ЕС.

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