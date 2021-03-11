Многочисленные молитвенные шествия и стояния состоятся в день Торжества Православия с целью обратить внимание украинских властей на нарушение прав УПЦ…

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем Великопостном Послании к верующим Украинской Православной Церкви благословил в первое воскресенье Великого поста, когда празднуется Торжество Православия, во всех епархиальных центрах УПЦ провести традиционные для этого дня Крестные ходы и молитвенные стояния, с учетом эпидемической ситуации, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архипастырь выразил волнение в связи с тем, что, несмотря на многочисленные просьбы и обращения, к этому времени на Украине не отменены законы, которые были приняты прошлой властью, и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви.

«Хотелось бы, чтобы голос наших верующих всё же был услышан, — сказал Предстоятель. — Потому благословляю в первое воскресенье Великого поста, когда празднуется Торжество Православия, во всех епархиальных центрах нашей Церкви провести традиционные для этого дня Крестные ходы и молитвенные стояния, с учётом эпидемической ситуации. Мы должны с молитвой на устах и святынями в руках пройтись по улицам родных городов, для того, чтобы засвидетельствовать и нашу верность Святому Православию, и нашу любовь к родной Украинской земле — нашей земной Родине».

Его Блаженство подчеркнул: «Мы являемся гражданами Украины, и у нас есть заработанное кровью наших предков право исповедовать Православную веру так, как это завещали Апостолы Христовы и Святые Отцы».

Помимо этого перед началом Великого поста Блаженнейший Онуфрий благословил свою паству на особое молитвенное.

«Благословляется верующим нашей Церкви в течение этого Великого поста каждый день прочитывать по одной кафизме из Псалтири. Кроме этого, благословляется совершать по три земных поклона с молитвой „Отче наш“ с просьбой прощения наших грехов, а также по три земных поклона с молитвой „Богородице Дево“ с просьбой Божьего благословения для нашей Украинской земли и её народа», — говорится в Послании Предстоятеля.

«Божие благословение пусть пребывает со всеми нами!» — пожелал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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