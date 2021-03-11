Очередной скандал разразился между президентом Черногории атеистом Мило Джукановичем и Сербской Православной Церковью, которая уже давно стала его излюбленной мишенью, особенно после поражения на выборах Демократической партии социалистов — впервые за 30 лет. В своем поражении он неоднократно обвинял Сербскую Церковь и официальный Белград, сообщает Федеральное агентство новостей.

На сей раз глава Черногории выступил с резкой критикой высказываний протоиерея Велибора Джомича из Черногорско-Приморской митрополии, заявившего, что число священников в стране превышает численность военнослужащих черногорской армии.

«В Черногории существует 650 одних только церковных советов. Пускай при каждом совете будет минимум пять человек, это уже более трех тысяч человек. Это больше, чем насчитывает вся черногорская армия» — отметил священнослужитель.

Джуканович пригрозил устранить это несоответствие, намекнув на возможную высылку из Черногории «священников-нелегалов».

«Если кто-то думает, что имеет право нам говорить, что в Черногории больше священников Сербской Православной Церкви, чем солдат, то это лишь напоминает нам о том, что мы должны урегулировать это несоответствие. Скорее всего, мы сделаем это естественным путём. Так, чтобы в Черногории не осталось места для тех, кто находится здесь нелегально», — заявил президент в эфире РТВ Никшич.

Мило Джуканович также обратился к правительству: «Мы должны четко предупредить тех, кто использует власть для уничтожения черногорской идентичности, что у них ничего не выйдет — всё, что они делают, детально фиксируется. Им придётся ответить за свои действия».

В свою очередь вице-спикер Скупщины Черногории Страхинья Булайич, избранный от победившей на выборах коалиции «За будущее Черногории», пояснил, с чем связано негодование Джукановича. Он считает, что дело в успешном противодействии Сербской Церкви его пагубной политике по формированию «выдуманной „черногорской церкви“ под вывеской НПО» (т.н. «Черногорская православная церковь» — прим. редакции).

«Полагаю, что можно провести параллель между Черногорией и Украиной и можно говорить об украинизации Черногории. К великому счастью, народ на последних выборах выступил против подобной пагубной политики — но тем не менее, несмотря на поражение на парламентских выборах, Демократическая партия социалистов и дальше пытается навязывать антиправославный и антисербский курс. В целом, как и в Украине — речь идёт о проекте, который проводится под англосаксонским надзором. Его конечная цель — православная Россия. Всем очевидно, что без России не будет и Православия», — убежден вице-спикер черногорского парламента.

Также, по мнению Булайича, подобные угрозы представляют собой агонию режима Джукановича, который пытается показать свою жизнеспособность на фоне грядущего поражения на муниципальных выборах в Никшиче, его родном городе и индустриальном центре страны.

«Считаю, что гонения на священнослужителей Сербской Православной Церкви — используются с целью гомогенизации сторонников ДПС и прочих антиправославных сил накануне муниципальных выборов в Никшиче, которые провозглашаются судьбоносными. Так что это последняя попытка, последний клич к объединению этих сил — даже не для того, чтобы победить (ведь они понимают, что проиграют), но чтобы показать, что они пока ещё живы», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на некоторые «странные решения» и медленную реализацию изначальных планов победившей коалиции, Булайич твердо уверен, что новое правительство и народ не дадут Джукановичу реализовать подобные угрозы:

«Мы не позволим этому случиться. И я убежден, что никаких гонений против священства единственной канонической Православной Церкви в Черногории — не будет и не может быть. Народ ни в коем случае не позволит это сделать», — резюмирует заместитель председателя парламента Черногории.

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