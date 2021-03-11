9 марта 2021 года в дистанционном формате под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось очередное заседание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей. В нём приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай, сообщает Патриархия.Ru.

Заслушав доклад архимандрита Романа (Красовского) о положении дел в Русской духовной миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви), архипастыри помолились о упокоении душ новопреставленных игумении Моисеи (Бубновой), в последние годы пребывавшей на покое, и сестер Спасо-Вознесенской женской обители на Елеоне: схимонахини Христины и инокини Руфины. Матушка Моисея и сестра Руфина скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, а мать Христина — от онкологического заболевания. Отпевание и погребение игумении Моисеи были совершены в день престольного праздника Обретенской церкви на территории Спасо-Вознесенской обители.

Затем Архиерейский Синод ознакомился с письменным рапортом клирика Западно-Американской епархии архимандрита Нектария, настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Мехико, о положении возглавляемой им миссии в Мексике.

Преосвященный епископ Ириней, секретарь Архиерейского Синода по межправославным отношениям, выступил с подробным сообщением о последних событиях в православном мире и представил на утверждение проект нового епархиального устава Лондонской и Западно-Европейской епархии.

Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, заведующий финансами Архиерейского Синода, выступил с сообщениями о финансовом положении и об итогах недавнего заседания Совета директоров Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (Нью-Йорк).

Ознакомившись с письменным рапортом епископа Канберрского Георгия о Кирилло-Мефодиевском богословском институте, осуществляющем свою деятельность в пределах Австралийско-Новозеландской епархии, Архиерейский Синод призвал Божие благословение на его администрацию, преподавателей и студентов.

В связи с наступающей 220-летней годовщиной со времени убиения Императора Павла I, было решено почтить его память общецерковным поминовением за богослужениями в первую родительскую субботу Великого поста, 27 марта с.г., о чём будет издан соответствующий указ.

Протоиерей Серафим Ган рассказал о новой книге, выпускаемой к 100-летию I Всезарубежного Собора, под названием «Зерна мудрости и благочестия от почивших архипастырей Русской Зарубежной Церкви». Книга, которая увидит свет в мае, содержит 100 духовно-практических наставлений от покойных архиереев Зарубежной Церкви, с фотографиями из их жизни и служения.

Архиерейский Синод принял к сведению рапорт протоиерея Андрея Папкова о прошедшем в январе II Общеевропейском церковно-певческом съезде и о планах возглавляемой им церковно-музыкальной комиссии на текущий год.

Также обсуждались вопросы пополнения епископата, пастырские, церковно-дисциплинарные и административно-хозяйственные, рассматривался и ряд ходатайств Преосвященных архипастырей, представивших священнослужителей и мирян к церковным наградам.

Следующее заседание намечено на 18 мая.

Русская линия