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Сводка новостей от 11 марта 2021

Патриарх Сербский Порфирий принял посла России в Сербии
Сербская Православная Церковь готова содействовать дальнейшему сближению Сербского и Российского государств…

Сербский Патриарх Порфирий принял посла России в Сербии11 марта 2021 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий принял в здании Сербской Патриархии в Белграде посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко. В ходе встречи состоялся разговор об истории и современных отношениях народов Сербии и России с целью обозначить направления дальнейшего развития и укрепления дружеских связей, сообщает Православие.Ru.

Патриарх Порфирий поблагодарил российского посла за визит и заботу о сближении двух братских народов на всех уровнях. Боцан-Харченко, в свою очередь, поблагодарил Сербского Патриарха за сердечный при`м.

Российский посол стал первым иностранным дипломатом такого уровня, которого официально принял новоизбранный Сербский Патриарх. Во встрече принял участие действующий член Священного Синода епископ Крушевацкий Давид.

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Патриарх Сербский Порфирий принял посла России в Сербии
Сербская Православная Церковь готова содействовать дальнейшему сближению Сербского и Российского государств...

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