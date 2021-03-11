11 марта 2021 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий принял в здании Сербской Патриархии в Белграде посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко. В ходе встречи состоялся разговор об истории и современных отношениях народов Сербии и России с целью обозначить направления дальнейшего развития и укрепления дружеских связей, сообщает Православие.Ru.

Патриарх Порфирий поблагодарил российского посла за визит и заботу о сближении двух братских народов на всех уровнях. Боцан-Харченко, в свою очередь, поблагодарил Сербского Патриарха за сердечный при`м.

Российский посол стал первым иностранным дипломатом такого уровня, которого официально принял новоизбранный Сербский Патриарх. Во встрече принял участие действующий член Священного Синода епископ Крушевацкий Давид.

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