2 марта 2021 года Патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл в Анкару как представитель религиозных меньшинств в Турции на доклад президента Реджепа Тайипа Эрдогана «План действий Турции в области прав человека», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на портал «OrthodoxTimes».

Отмечается, что президент Турции представил свой доклад о политической реформе в сфере защиты прав человека перед большой аудиторией, состоявшей из политиков, дипломатов, представителей религиозных общин и меньшинств, верховных судей, ученых и т. д.

В своем докладе Эрдоган, который ранее назвал изменение статуса Собора Святой Софии в мечеть «венцом» 2020 года, коснулся и защиты прав религиозных меньшинств, к которым в Турции относятся и христиане Константинопольской Православной Церкви.

Собор Святой Софии в Стамбуле, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, указом президента Турции превратили в мечеть в июле 2020 года. Первый за 86 лет пятничный намаз в соборе состоялся 24 июля.

В этих условиях слушать заявления Эрдогана о защите прав религиозных меньшинств патриарху Варфоломею вряд ли было приятно. Однако, отказаться от приглашения президента Турции и не участвовать в этом театре абсурда он по понятным причинам не может.

Русская линия