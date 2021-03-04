3 марта 2021 года, в День освобождения Болгарии от османского ига, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) и секретарь подворья протоиерей Евгений Павельчук по приглашению митрополита Старозагорского Киприана приняли участие в торжествах по случаю 143-летия победоносного завершения Освободительной войны 1877−1878 гг., отмечаемого в этой стране как государственный праздник, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Праздничные мероприятия начались благодарственным молебном в кафедральном соборе Старой Загоры, который возглавил митрополит Киприан. Архипастырю сослужили протосингел Старозагорской митрополии архимандрит Богослов (Димитров), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском архимандрит Вассиан (Змеев), духовенство епархии.

В храме присутствовали министр образования Республики Болгария Красимир Вълчев, заместительницы мэра г. Стара Загора Иванка Сотирова и Мелена Желева.

По окончании молебна участники праздничных мероприятий направились в храм Рождества Христова на горе Шипка, где захоронены русские воины, отдавшие свою жизнь за освобождение Болгарии. Игумен Христорождественского монастыря на Шипке иеромонах Панкратий (Гузов) с братией монастыря совершили в памятный день заупокойное богослужение о погибших русских и болгарских воинах.

По прибытии в монастырь митрополит Киприан совершил благодарственный молебен в сослужении архимандрита Богослова, архимандрита Вассиана и насельников обители. На богослужении присутствовали главы г. Казанлык Галина Стоянова и г. Шипка Василка Панайотова, а также многочисленные паломники.

По окончании молебна митрополит Киприан обратился к присутствовавши с архипастырским словом, отметив, в частности: «Божия благодать и вера были нравственной основой для наших предков, которую они выстрадали и передали нам как сбывшуюся надежду о том, что болгарский народ пребудет в веках. Третье марта — святой национальный праздник! Сегодня мы выражаем свою признательность всем павшим на полях Русско-турецкой Освободительной войны, отдавшим свои жизни за освобождение Болгарии. Много слов уже сказано об этой дате — 3 марта. Много слов и сегодня рождаются в честь этого великого события, в честь этой победы, которая подарила свет задыхающейся от боли болгарской душе, с достоинством пережившей пятьсот лет иноземного ига, чтобы дать жизнь новым поколениям».

«Поклонимся памяти наших болгарских отцов и матерей, братьев и сестер, ополченцам и мирным гражданам, погибшим мученической смертью, чтобы родился праздник Третьего марта, чтобы родились и мы! — призвал владыка Киприан. — Поклонимся тысячам русских воинов, известных и неизвестных, освобождавших нашу исстрадавшуюся Родину, положивших свои жизни, отстоявших силу православной Христовой любви! Поклонимся всем, кто пролил свою кровь и положил свою жизнь на алтарь нашего Отечества!»

Иерарх с благодарностью отметил решение Совета министров Болгарии во главе с Б. Борисовым о проведении реставрации и укреплении колокольни храма Рождества Христова на Шипке, «который веками будет напоминать о той величественной битве, о том, что болгары и русские — это одно целое, потому что нас укрепляет православная Христова любовь». «Сегодня мы вместе в этом храме во имя нашего братства и любви», — сказал он.

Митрополит Киприан поблагодарил мэрию города г. Казанлык за проведенные реставрационные работы, которые удалось завершить в преддверии праздника 3 марта. «Видя этот храм-памятник издалека, мы будем всегда помнить, что здесь произошли события, о которых мы только читали. Но храм говорит сам по себе об исторической истине. В его крипте покоятся останки известных и неизвестных воинов», — констатировал архипастырь.

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