Эксперты Высшей школы экономики указывают, что впервые за постсоветский период наша страна перенесла кризис лучше, чем мир в целом…

Кризис 2020 года, вызванный распространением коронавируса, отразился на российской экономике не так заметно, как в мире в целом, отметил институт «Центр развития» Высшей школы экономики. Эксперты ВШЭ назвали эту ситуацию уникальной в новейшей истории России, сообщает газета «Коммерсант».

Авторы исследования сравнили падение ВВП России в 2020 году по данным Росстата (-3,1%) с падением мирового ВВП по предварительным оценкам Международного валютного фонда (-3,5%).

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — указано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Сравнивая падение российского ВВП во время пандемии с показателями других кризисных ситуаций, они отметили, что снижение было более сильным, чем в 2015 году (-2,0%), но не таким сильным, как в 2009 году (-7,8%).

Пандемия коронавируса и её последствия оказали большее влияние на российскую экономику, чем отраженное Росстатом, отметили в ВШЭ. По оценке авторов бюллетеня, падение ВВП в 2020 году составило бы 7−8%, если бы государство не оказало меры поддержки.

Следует признать, что российские власти, в отличие от Европы, США и других стран мира, не стали вводить второй локдаун. Именно это и помогло российской экономике выглядеть чуть более лучше, чем мировой.

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