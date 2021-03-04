Власти американских штатов Техас и Миссисипи вопреки позиции Вашингтона считают, что введённый из-за коронавируса масочный режим в стране на данном этапе не нужен, а потому не видят никакого смысла заставлять жителей своих штатов носить медицинские маски и соблюдать другие ограничения.

Во вторник губернатор Техаса Грэг Эбботт отменил обязательное ношение медицинских масок в штате. Примеру Техаса вскоре последовал и штат Миссисипи. В настоящее время масочный режим также планируют отменить Мичиган, Луизиана, и администрация города Сан-Франциско, сообщает радио «Бизнес ФМ».

«Сейчас уровень госпитализации самый низкий за последние четыре месяца. Уровень заболеваемости — самый низкий с ноября и составляет менее половины того, что было месяц назад. Всё больше жителей Техаса выздоравливают. Но надо понимать, что ковид не исчез, он все ещё есть в Техасе, в Америке и в мире. Исходя из статистки выздоровления, после сокращения госпитализаций и во время вакцинации становится понятно, что ограничения больше не нужны. Сегодня я издал распоряжение, которое отменяет прежние меры. Мы разрешаем открыться всем предприятиям в Техасе на все 100%. Также в Техасе отменяется обязательное ношение масок. При этом снятие ограничений не отменяет личной ответственности граждан», — заявил губернатор Техаса Грэг Эбботт.

В то же время в администрации президента Байдена отмену ограничений считают ошибкой, передает CNN. Телеканал отмечает и возможный политический характер заявления губернатора Техаса, республиканца и союзника Дональда Трампа.

Сам Байден обозвал власти Техаса неандертальцами.

«Считаю, что это большая ошибка», — заявил в среду американский лидер в Белом доме журналистам, комментируя данные решения Техаса и Миссисипи. «Мы вплотную приблизились к тому, чтобы фундаментальным образом изменить характер этой болезни благодаря вакцинации. <…> Последнее, что нам нужно, так это образ мышления неандертальцев, сводящийся к тому, что все хорошо, и можно снять маски», — убежден глава администрации США.

Коронавирус давно стал разменной монетой в политической борьбе в Америке.

Русская линия