4 марта 2021 года Епархиальный суд г. Москвы рассмотрел ходатайство запрещенного клирика Московской епархии протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела № 50−54−2020 о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, сообщает Патриархия.Ru.

Изучив поступившее от отца Андрея Кураева ходатайство о пересмотре дела, а также заслушав его объяснения, суд не нашёл причин для такового пересмотра и подтвердил ранее принятое решение.

Полностью текст судебного решения Епархиального суда г. Москвы опубликован на сайте Московской епархии:

Решение Епархиального суда г. Москвы по делу № 53−57−2021 заштатного клирика г. Москвы протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный церковный суд г. Москвы в составе председателя протоиерея Михаила Рязанцева, заместителя председателя протоиерея Владислава Цыпина, судей протоиерея Александра Дасаева, протоиерея Владимира Чувикина, секретаря протоиерея Александра Миронова, заседая в Москве в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 04 марта 2021 года с 10.00 по 14.00 во исполнение распоряжения епархиального архиерея Московской епархии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с поданным протодиаконом Андреем Кураевым ходатайством о пересмотре дела № 50−54−2020, ознакомился с ходатайством, заслушал обвиняемого и

РЕШИЛ

Изучив поступившее от протодиакона Андрея Кураева ходатайство о пересмотре дела № 50−54−2020, епархиальный церковный суд города Москвы не нашел причин для такового пересмотра и подтвердил ранее принятое решение.

Решение Епархиального суда г. Москвы вступает в законную силу с момента его утверждения епархиальным архиереем Московской епархии — Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Положение о церковном суде Русской Православной Церкви, ст. 47, пп. 3,4).

Решение Епархиального суда г. Москвы может быть обжаловано в Общецерковном суде второй инстанции (Положение о церковном суде Русской Православной Церкви, статьи 51, 53).

Председатель Епархиального суда г. Москвы протоиерей Михаил Рязанцев

Заместитель председателя Епархиального суда г. Москвы протоиерей Владислав Цыпин

Члены Епархиального суда г. Москвы протоиерей Александр Дасаев, протоиерей Владимир Чувикин

Секретарь Епархиального суда г. Москвы протоиерей Александр Миронов

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