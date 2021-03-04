Высший Общецерковный суд призвал двух архиереев исправить свою нравственную жизнь и принести достойные плоды покаяния…

2 и 3 марта 2021 года в Новоспасском монастыре в Москве состоялись заседания Высшего Общецерковного суда, в ходе которых были рассмотрены дела по обвинению епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина) в совершении церковных правонарушений, сообщает Патриархия.Ru.

Дела были переданы в Высший Общецерковный суд Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом распоряжением от 18 мая 2020 года в связи с поступлением в Московскую Патриархию сообщений, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с управлением епархиями.

Высший Общецерковный суд, обстоятельно рассмотрев поступившие материалы и свидетельства священнослужителей и мирян, опрошенных в ходе расследования обвинений, также заслушал пояснения епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина).

По итогам рассмотрения дел Высший Общецерковный суд признал обоих архиереев виновными в совершении церковных правонарушений и определил им наказание в виде запрещения в священнослужении.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви решения Высшего Общецерковного суда направлены на рассмотрение Святейшего Патриарха и вступят в силу с момента их утверждения Предстоятелем Русской Православной Церкви.

Полный текст решений публикуется на официальном сайте Русской Православной Церкви.

Решение Высшего Общецерковного суда Русской Православной Церкви по делу № 02-I-2021

Признать епископа Игнатия (Бузина) виновным в совершении ряда действий, в том числе подпадающих под правило святых Апостол 25, и отметить, что соответствующие действия епископа Игнатия (Бузина) повлекли за собой существенные нестроения в епархиальной жизни и нанесли глубокий духовный вред части вверенной ему церковной паствы.

Запретить епископа Игнатия (Бузина) в священннослужении без права ношения архиерейских одежд и панагии, призвав его к покаянию и деятельному исправлению. Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священный Синод вернуться к вопросу о каноническом положении епископа Игнатия (Бузина) в сроки по своему усмотрению.

Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла определить епископу Игнатию (Бузину) место пребывания для несения покаянных трудов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви настоящее решение Высшего Общецерковного суда будет направлено на рассмотрение Святейшего Патриарха и вступит в силу с момента его утверждения Святейшим Патриархом.

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви настоящее решение Высшего Общецерковного суда может быть обжаловано на ближайшем Архиерейском Соборе.

Решение Высшего Общецерковного суда Русской Православной Церкви по делу № 01-I-2021

Признать епископа Игнатия (Тарасова) виновным в поведении, подпадающем, в том числе, под апостольские правила 25 и 42, приведшим к существенному расстройству епархиальной жизни в ранее вверенной его управлению Костомукшской епархии.

Запретить епископа Игнатия (Тарасова) в священнослужении без права ношения архиерейских одежд и панагии, призвав его к покаянию и деятельному исправлению. Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священный Синод вернуться к вопросу о каноническом положении епископа Игнатия (Тарасова) при проявлении им деятельного покаяния.

Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла определить епископу Игнатию (Тарасову) место пребывания для несения покаянных трудов в одной из обителей Русской Православной Церкви. При этом, учитывая состояние здоровья престарелой матери епископа Игнатия (Тарасова), ходатайствовать перед Святейшим Патриархом о направлении епископа Игнатия в один из монастырей Челябинской митрополии с возложением на митрополита Челябинского попечения о материальном обеспечении епископа Игнатия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви настоящее решение Высшего Общецерковного суда будет направлено на рассмотрение Святейшего Патриарха и вступит в силу с момента его утверждения Святейшим Патриархом.

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви настоящее решение Высшего Общецерковного суда может быть обжаловано на ближайшем Архиерейском Соборе.

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