Фанар начал претворять в жизнь угрозы в адрес Православной Церкви Чешских земель и Словакии

Константинопольский Патриарх Варфоломей совсем недавно угрожал большими неприятностями Православной Церкви Чешских земель и Словакии за то, что чехословацкие священнослужители решили отметить очередную годовщину автокефалии, которую ей даровал Московский Патриархат. И вот, похоже, эти угрозы начали претворяться в жизнь.

Профанарский епископ Православной Церкви Чешских земель и Словакии Исаия (Сланинка) инициировал очередные нестроения и споры в Чехословацкой Церкви, самовольно назначив себя руководителем общины в чешском Брно, игнорируя при этом правящего архиерея и верующих.

Епископ Шумперский Исаия (Сланинка), в 2019 году сослуживший украинским раскольникам, несмотря на запрет Предстоятеля ПЦЧЗиС, сместил настоятеля храма святого Вацлава в Брно и назначил руководителем общины самого себя, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт прихода Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Брно.

Исаия (Сланинка), викарный епископ Оломоуцко-Брненской епархии, был рукоположен в 2015 году во время кризиса в ПЦЧЗиС. Фанар тогда пытался создать в ПЦЧЗиС альтернативный Синод. Этот иерарх продвигает в Чехии интересы Фанара и сослужил Думенко в 2019 году

Протоирей Иосиф Фейсак, возглавляющий общину святого мученика Вацлава в Брно, полностью справлялся со своими обязанностями духовного руководителя, вёл успешную миссионерскую деятельность и продолжает пользоваться авторитетом среди верующих. Об этом свидетельствуют его прихожане, верующие греческой и сербской общин и даже иерарх Польской Православной Церкви, который обратился к Предстоятелю ПЦЧЗиС в личном письме.

Несмотря на это, 10 декабря 2020 года епископ Исаия своим указом отстранил отца Иосифа от должности настоятели и назначил его «помощником». Возглавлять приход согласно указу Шумперского епископа, должен он сам.

Члены общины выступили против такого решения епископа Исаии. Верующие обратились к правящему архиерею (Исаия — викарный), к Предстоятелю ПЦЧЗиС и создали петицию, которую подписали более 1500 человек. Ответом на защиту членами общины своего настоятеля стало увольнение отца Иосифа ещё и с должности духовного руководителя прихода в Шар-над-Сазавой.

«Можно сказать, что здесь была предпринята попытка насильственного взятия под контроль нашего прихода в Брно», — считают в общине святого Вацлава.

Архиепископ Симеон, в епархии которого находится Брно, восстановил отца Иосифа в должности, но епископ Исаия игнорирует своего правящего архиерея. Ситуация не разрешилась до сих пор и возникают разговоры о расколе, так как Шумперский епископ имеет поддержку среди некоторых священников.

О мотивах епископа Исаии (Сланинка) в этом деле можно только догадываться по его предыдущей деятельности. Например, он является вице-председателем общества «Священный Патриарший ставропигиальный монастырь Успения Пресвятой Богородицы, зарегистрированное общество». Эта организация зарегистрирована в 2019 году без ведома Священного Синода ПЦЧЗиС и подчиняется Фанару.

Как рассказал доктор теологии Якуб Иржи Юкл, создание «Ставропигиального монастыря» грозит основанием параллельной церковной структуры под омофором Фанара на канонической территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Помимо «монастыря», в уставе общества предусмотрено создание «контактных духовных центров (скитов)».

Чешский богослов предполагает, что такие «скиты» могут организовать в монастырях под контролем епископа Исаии. «Духовные центры», вероятно, могут создать на основе приходов, в которых он имеет власть.

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