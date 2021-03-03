Русская линия
Сводка новостей от 3 марта 2021

Памяти русских воинов
В Москве почтили память воинов-освободителей, павших под Плевной в годы Русско-турецкой войны…

Часовня героям Плевны в Москве3 марта 2021 года, в день празднования 143-ей годовщины освобождения Болгарии от османского ига, в Москве у часовни-памятника гренадерам, павшим под Плевной, почтили память русских воинов, отдавших свои жизни за свободу братского болгарского народа, сообщает сайт храма Воскресения Христова в Кадашах.

Часовня-памятник Гренадерам является символом героических событий освободительной Русско — турецкой войны 1877−1878 годов. 3 марта был подписан Сан-Стефанский мирный договор, которым победно завершилась эта война. Болгария 3 марта отмечает свой национальный праздник — освобождение от османского ига.

По традиции у Плевенской часовни ежегодно проводится поминовение русских воинов-освободителей. Как и в предыдущие годы в этот день викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Дмитровский Феофилакт отслужил литию в сослужении протоиерея Александра Салтыкова, протоиерея Александра Добродеева и диакона Димитрия Клыкова. Были возложены венки и цветы к памятнику.

Традиция торжественного поминовения воинов, отдавших свою жизнь в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, была возрождена в 1993 году. С тех пор у памятника-часовни в память гренадёров, погибших под Плевной, ежегодно проходят панихиды, возлагаются цветы и отдаются воинские почести.

Русская линия

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