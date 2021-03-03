13−14 мая 2021 года в Пскове по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства города Пскова состоятся ХII Международные Александро-Невские чтения на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский — 800 лет на страже России», сообщает пресс-служба Псковской митрополии.

В 2021 году Чтения будут проходить в двух форматах — очном и с помощью средств удаленной коммуникации (онлайн).

Для всех желающих стать слушателями будет организована онлайн-трансляция Александро-Невских чтений на ютуб-канале канале храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова.

Докладчикам, которые желают принять участие в режиме онлайн, необходимо зарегистрироваться посредством гугл-формы: https://forms.gle/LSYN9zMipGKwcUbj7. Остальным докладчикам для участия в Чтениях необходимо прислать в адрес Оргкомитета заявку (форма заявки прилагается).

По итогам работы чтений будет издан сборник докладов и статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Желающие принять участие в издании сборника докладов должны прислать текст статьи (требования к оформлению статьи прилагаются) до 15 апреля по адресу: Россия, 180 002, г. Псков, ул. Мирная, 1, а/я 518 Настоятель протоиерей Олег Тэор. Факс: (8112) 66−00−54, E-mail:hram-oleg@yandex.ru.

Контактные телефоны: +7−911−377−43−93 или +7−911−892−51−06 (Вера Александровна Громова).

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