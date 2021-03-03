Патриарх Сербский Порфирий: Действия Фанара на Украине вызвали великие потрясения в православном мире, и я надеюсь, это станет уроком, который сможет отрезвить всех

Сербская Православная Церковь всегда на стороне порядка и канонов, а действия Константинопольской Патриархии на Украине «не согласуются с Преданием Церкви». Об этом в интервью каналу РТС 2 марта 2021 года заявил Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий (Перич), сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос о споре, возникшем между Москвой и Фанаром из-за автокефалии ПЦУ, Сербский Патриарх отметил, что «нашу Церковь часто определяют как Церковь, которая иногда поддерживает, с одной стороны, Москву, а с другой стороны — Константинополь».

«Мы — автокефальная Церковь, которая имеет свой внутренний порядок. Все Православные Церкви — это наши сестры-Церкви. И в этом случае, как в принципе и всегда, мы на стороне канонов, на стороне порядка. Мы считаем, что в данный момент, когда речь идёт о действиях Константинопольской Патриархии на Украине, они не согласуются с Преданием Церкви и в этом смысле, если хотите, можно сказать, что мы на стороне Русской Церкви. На самом деле, мы на стороне порядка и на стороне канонов. А в этом случае Русская Церковь действительно лишена своих прав», — подчеркнул глава Сербского Патриархата.

Что касается возможного повторения украинского сценария в других Церквях, то Патриарх Порфирий надеется, что до этого не дойдёт. По его мнению, ситуация на Украине вызвала очевидные «великие потрясения в отношениях между Поместными Церквами», и «это станет уроком, который сможет отрезвить всех».

Русская линия