Удержаться у власти нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому будет очень непросто, поскольку он растерял свою некогда огромную популярность у населения. Однако, сам Зеленский так не считает и предпринимает экстренные меры, чтобы продлить свои властные полномочия. При этом он демонстрирует, что готов на любые жертвы и откровенную подлость.

С целью реанимировать себя как «лидера украинской нации» Зеленский инициировал кампанию против «пророссийской оппозиции», закрыл оппозиционные телеканалы, объявил санкции против отдельных «пророссийских» политиков, а также готовится отправить за решётку ряд неугодных себе политологов.

Однако в результате всех этих действий рейтинг «Оппозиционной партии — За жизнь» пошёл вверх, а главный конкурент Зеленского Порошенко по-прежнему опережает его по популярности среди украинских националистов.

В связи с этим Зеленскому срочно нужна «маленькая победоносная» война на Донбассе, и, похоже, он готов её развязать. Так, в последние дни украинская армия целенаправленно наносит масштабные артобстрелы по югу ДНР. Киев также стягивает к линии фронта тяжёлые вооружения, по всей линии соприкосновения развернуты механизированные и десантно-штурмовые бригады, сообщает газета «Взгляд».

«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах», — заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов в среду по итогам заседания группы. Постпред добавил, что украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности и «провоцирует военную эскалацию конфликта».

Представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник отмечает, что обстановка обострилась сразу после 19 февраля, когда прошло заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО). Украинские войска используют тяжёлое вооружение, минометы и гранатометы. Буквально сегодня с трех часов ночи до пяти утра в населенный пункт Ленинское на территории Донецкой народной республики прилетело более ста мин диаметром 82 мм со стороны подконтрольного украинским военным населенного пункта Водяное.

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