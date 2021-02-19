Патриарх Варфоломей пришёл в негодование, когда узнал, что православные чехи и словаки решили отметить годовщину автокефалии, дарованной им Московским Патриархатом в 1951 году…

Украинских раскольников в лице Епифания Думенко и представителей «ПЦУ» в лучшем случае ждёт судьба Православной Церкви Чешских земель и Словакии, которая, несмотря на свой автокефальный статус, постоянно вынуждена терпеть вмешательство греков в свои дела и регулярные нападки со стороны Фанара. Об этом свидетельствует гневное послание Патриарха Варфоломея в адрес Блаженнейшего Архиепископа Пражского Михаила, в котором он пригрозил православным чехам и словакам «большими неприятностями» за то, что те посмели отметить годовщину дарования им автокефалии Московским Патриархатом в 1951 году.

1 февраля 2021 года Патриарх Варфоломей направил письмо владыке Михаилу, в котором выразил недовольство по поводу высказывания Архиепископа Михаила о значимости 70-летнего юбилея автокефалии Православной Церкви Чешских земель и Словакии, сообщает СПЖ со ссылкй на Сredo.press.

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что считает автокефальный статус Церкви Чешских земель и Словакии, полученный ею от Русской Православной Церкви в 1951 году — «мнимым», потому что «эта Церковь-сестра никогда не имела и не имеет канонических прав [предоставлять автокефалии], ведь и она сама от Вселенского патриархата как единственного подателя автокефалий получила собственную в XVI веке, как и все более поздние новые автокефальные Церкви».

В качестве доказательства недействительности автокефалии, полученной от РПЦ, глава Фанара называет позицию архиепископа Дорофея, который «чувствовал необходимость в конце прошлого века испросить каноническую автокефалию от Матери — нашей Константинопольской Церкви — для иерархии, духовенства и народа Церкви Чехии и Словакии». «И Церковь-Мать тогда с любовью ответила, и так Вы вступили в общение с каноническими Православными Автокефальными Церквами, всеми [взаимно] признанными, и получили честь участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви на Крите», — пишет глава Фанара.

Однако, по его мнению, Церковь Чешских земель и Словакии, «вопреки договоренностям, продолжает доныне, под разными предлогами, чинить препоны и не реагировать на естественное требование Вселенского патриархата привести Устав Православной Церкви Чехии и Словакии в соответствие условиям Томоса о предоставлении канонической автокефалии, — что не может оставаться без неприятных последствий».

В связи с этим, Патриарх Варфоломей напомнил Архиепископу Михаилу, что «двадцать лет назад ваша Церковь не желала праздновать 50-летие своей незаконной „автокефалии“, но десять лет назад ваша Церковь попыталась отпраздновать 60-летие своей мнимой автокефалии, о чём мы письменно засвидетельствовали Предстоятелю вашему, Блаженнейшему господину Христофору, и проигумену Блаженнейшему Архиепископу Николаю».

«Тогда мы обменялись письмами, направленными в копиях Вашей Святыне, но если мы выразим неудовлетворение и упреки Вселенского Патриархата в связи с необъяснимым и неприемлемым намерением праздновать 70-ю годовщину мнимой автокефалии, то кто угодно сможет считать вашу Церковь неустроенной и антиканоничной, [находящейся] в подчинении Святейшей Церкви России», — уверен глава Фанара.

Он также отметил, что стремление Архиепископа Михаила «отмечать по регулярно установленному временному интервалу это негативное, явно неканоничное событие, ничтожное для Святейшей Церкви Чешских Земель и Словакии, порождает сомнения в вашей честности и искренности как минимум в отношении Церкви-Матери Константинопольской».

«Изучите, наконец-то, историю и каноническое право нашей Святой Православной Церкви и не провоцируйте!», — призвал глава Фанара и подытожил свое письмо словами о том, чтобы «Благодать и просвещение от Господа нашего, Явльшегося миру во спасение его» пребыли с Архиепископом Михаилом.

Русская линия