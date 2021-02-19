По словам главы МИД РФ, готовность Москвы к возможному разрыву отношений с Брюсселем связана с тем, что этих связей уже практически не осталось…

Евросоюз воспринимает Россию как чужака, и готовность Москвы к возможному разрыву отношений с Брюсселем связана не с особой позицией Кремля, а с тем, что этих связей «уже не осталось». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК, сообщает ТАСС.

Лавров напомнил о высказывании главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в мае 2019 года: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». «Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака», — указал глава российского МИД.

«Когда я давал интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже, — продолжил Лавров. — Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама — правда, про российскую экономику — отношения разорваны в клочья».

Министр напомнил о проводившихся ежегодных встречах российского правительства с Еврокомиссией, о взаимодействии с ЕС в Совете партнерства и сотрудничества. «Всё это было обрушено <…> Этого не было уже задолго до украинского кризиса», — отметил Лавров.

В контексте торгово-экономического партнерства с ЕС глава МИД указал на снижение товарооборота с $ 417 млрд в 2013 году до около $ 280 млрд в 2019 году. «Причина? Санкции, которые ввёл наш „драгоценный“ самый крупный экономический партнёр по причинам, которые никогда, нигде и ни на какие факты не опирались», — пояснил он.

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