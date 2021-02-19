Общественная палата Москвы объявила, что с 25 февраля по 5 марта москвичи смогут отдать свой голос за один из двух памятников-кандидатов для Лубянской площади столицы…

С 25 февраля по 5 марта 2021 года на платформе «Активный гражданин» москвичи смогут отдать свой голос за один из двух памятников-кандидатов для Лубянской площади — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или святому благоверному князю Александру Невскому. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, передаёт Интерфакс.

«На заседании совета Общественной палаты Москвы было принято решение о проведении голосования на платформе „Активный гражданин“ с 25 февраля по 5 марта по вопросу об установке памятника на Лубянской площади как наиболее надежной площадке для голосования. Также по итогам обсуждения мы пришли к тому, что в этом опросе будет два имени — памятник Феликсу Дзержинскому и памятник Александру Невскому», — сказал Ремчуков.

Отвечая на вопрос, почему не было, например, вариантов «против всех» или «фонтан», Ремчуков сообщил: «Мы решили, что чистота жанра состоит в следующем: нам поступили два предложения, мы эти два предложения и выносим на обсуждение, иначе у нас нет механизма отбора иных кандидатур. То есть на каком основании мы будем кого-то исключать?» В то же время члены совета согласились с тем, что вариант «против всех» является выражением в том числе какого-то другого варианта, который также нельзя узнать.

Кроме того, будет направлено письмо руководителю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, которого попросят обратиться в каждый из 146 муниципалитетов для выяснения мнения депутатов, сказал глава ОП Москвы.

После получения всех результатов они будут обобщены и переданы в мэрию. Было также принято решение, что на основе штаба ОП Москвы по наблюдению за выборами, возглавляемой зампредом столичной Общественной палаты Алексеем Венедиктовым, будет организована специальная рабочая группа, куда войдут в том числе представители политических партий, общественных движений и инициаторов установки этих памятников, чтобы наблюдать за ходом голосования.

Венедиктов, со своей стороны, сказал «Интерфаксу», что в штаб по наблюдению за голосованием будут приглашены эксперты. «Мы пригласим представителей „Офицеров России“, которые предложили Дзержинского, а также представителей музейного сообщества, предложивших установить памятник Александру Невскому, а также помощника президента Владимира Мединского», — отметил он.

По словам Венедиктова, сам он выступал за включение в голосование варианта с фонтаном, а потому воздержался от голосования на совете палаты.

Русская линия