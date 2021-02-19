Белорусские власти нашли экономический ответ на попытки прибалтийских государств вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и подписали межправительственное соглашение с Россией об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021—2023 годах, сообщает ТАСС.

Ранее все эти грузы поступали в порты Прибалтики, а теперь будут экспортироваться через Россию.

Подписи под документом поставили министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.

Соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации, предполагает перевалку в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021—2023 годах. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

«Мы подписали историческое соглашение по перевалке нефтепродуктов, произведенных в Белоруссии для третьих стран, через российские порты», — подчеркнул Виталий Савельев.

Белоруссия гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ, рассказал журналистам министр транспорта РФ. «По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, с учетом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами. Следующий год — это 3,2 млн тонн, а 2023 год — 3,1 млн тонн», — отметил Савельев, отвечая на вопрос ТАСС. Он подчеркнул, что согласно соглашению объем может быть увеличен.

Первые поставки ожидаются в марте, а первые контракты будут подписаны уже в пятницу, уточнил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. «Два министра поставили нам задачу, чтобы первые договоры уже были подписаны сегодня», — отметил Зверев. По его словам, непосредственно в договорах между субъектами будут прописаны конкретные терминалы и объемы перевозок. «[Начало поставок] март у нас заявлен и обозначен в распоряжении правительства Российской Федерации и уже подписанном соглашении. Март — грузы пойдут», — подчеркнул он.

«Сейчас идет обсуждение Петербургского нефтяного терминала, знаю, что Усть-Луга обсуждает вопрос с назначенным оператором железнодорожным „Атлантом“, и, соответственно с „Белорусской нефтяной компанией“, „Новой нефтяной компанией“, как представителями грузоотправителя», — добавил он.

Чтобы обеспечить паритет с Прибалтикой по стоимости перевалки нефтепродуктов Белоруссии в портах РФ, российские стивидоры, трейдеры и перевозчики пошли на существенные скидки в обмен на гарантированные объемы. «Цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов, она ниже, чем была перевалка через прибалтийские порты. И все наши стивидоры и трейдеры, участники от РЖД, мы все пошли на существенные скидки исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Это соглашение удовлетворяет обе стороны», — отметил Савельев.

«Абсолютный паритет цен с портами Прибалтики, что, безусловно, взаимовыгодно для наших обеих стран для реализации этих проектов», — добавил Авраменко. Он выразил уверенность, что соглашение даст существенный толчок и дополнительные возможности по открытию альтернативного маршрута по доставке нефтепродуктов, в первую очередь на экспорт.

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