Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в поздравительном адресе новоизбранному Сербскому Патриарху Порфирию выразил надежду на укрепление добрых отношений УПЦ с Сербским Патриархатом во время Первосвятительского служения Святейшего владыки, сообщает официальный сайт УПЦ.

«Ваше Святейшество!

От полноты Украинской Православной Церкви и от моего смирения лично примите сердечные поздравления с избранием и интронизацией на Первосвятительский престол Сербских Патриархов.

Промыслом Божиим, действием Святого Духа, Вы поставлены на Предстоятельское служение Святой Сербской Православной Церкви в непростое время, когда всеправославное единство находится в глубоком кризисе, а христианские ценности во всём мире нивелируются и подменяются идеями ложного гуманизма. Однако, зная Вас как «архипастыря достойного, работника безупречного, верно преподающего слово истины» (2Тим. 2:15), а также как поборника сохранения канонического порядка в Православной Церкви, мы радуемся вместе со всей полнотой Святой Сербской Церкви об избрании и молимся о ниспослании Вам крепости и силы для осуществления возложенного на Вас высокого и ответственного Предстоятельского служения.

При этом мы уверены, что добрые братские отношения, сложившиеся между Сербской и Украинской Православными Церквами, во время Вашего Предстоятельского служения будут развиваться и укрепляться во Христе.

Многая Вам и благая лета! Аксиос!

С любовью во Христе,

+ ОНУФРИЙ,

Митрополит Киевский и всея Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви"

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