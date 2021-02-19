19 февраля 2021 года по окончании соборной архиерейской Литургии в белградском кафедральном соборе Архангела Михаила был совершен чин интронизации новоизбранного Святейшего Архиепископа Печского, Митрополита Белградо-Карловацкого и Патриарха Сербского Порфирия, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В соответствии с Уставом Сербской Православной Церкви интронизация произошла на следующий день после избрания Предстоятеля на Архиерейском Соборе.

За Божественной литургией избранному Патриарху сослужили архиереи и клирики Сербской Церкви.

По отпусте Литургии состоялся чин интронизации Святейшего Патриарха Порфирия; ему были вручены знаки Патриаршего достоинства. На главу нового Предстоятеля был возложен белый клобук.

Об интронизации 46-го Патриарха Сербской Православной Церкви жителей Белграда оповестил праздничный звон колоколов собора святого Архангела Михаила.

На торжестве присутствовали: президент Сербии Александр Вучич и члены правительства этой страны; член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик; президент Республики Сербской Желька Цвиянович; лидеры крупнейших религиозных общин, другие почетные гости. В храме собралось множество верующих Сербской Православной Церкви.

Как отметил в слове после интронизации Святейший Патриарх Порфирий, слова Господа «сила Моя в немощи совершается» (2 Кор. 12:9) побуждают его принять «на свои немощные плечи святой и тяжёлый крест Патриаршего служения». Он назвал важной жизненной целью «идти стопами мудрости Патриарха Германа, идти стопами Патриарха Павла и быть чадами Патриарха Иринея».

Предстоятель Сербской Православной Церкви попросил архипастырей, пастырей и всех верующих молитвенно поддержать его на пути вверенного ему Патриаршего служения.

По традиции интронизация также пройдёт в Печской Патриархии (Косово и Метохия), на древнем престоле Сербских Первосвятителей. Как сообщалось 19 февраля, дата этого торжественного события будет определена и обнародована позже.

Русская линия