Львовский «иерарх» ПЦУ заявил, что во всей его епархии практически нет ни одного монаха…

«Из УПЦ ни один монастырь к нам не перешёл»

26 февраля 2021 года «митрополит» Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк рассказал о том, сколько монахов и монастырей находится в ведении его епархии, признав, что к украинским раскольникам за все последние годы не перешёл ни один монашествующий из канонической УПЦ, сообщает СПЖ.

В интервью ведущему программы «Детектор. Интервьюер» Сакену Аймурзаеву Рудюк сообщил, что в его епархии «зарегистрирован один монастырь во Львове, с одним, скажем так, монахом. Есть один монастырь с монашкой, женский как бы. И у нас был женский монастырь в Червонограде, но там, к сожалению, три монахини были престарелыми уже и они почти все упокоились».

«Призвания (к монашеской жизни — Ред.) как такового не было, а из УПЦ ни один монастырь к нам не перешёл», — сообщил «иерарх».

Представитель структуры Думенко также посетовал, что в и отношении «священства» ПЦУ «призваний становится всё меньше». По его словам — «это тенденция, которая очень тревожит».

Отвечая на вопрос, почему так происходит, представитель ПЦУ заявил, что монашество — очень консервативно, но теперь, когда украинских раскольников признал Фанар, есть надежда, что в монастыри ПЦУ придут новые послушники.

Русская линия