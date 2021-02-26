Сопредседатель объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин считает, что вопрос о памятнике палачу Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади остается актуальным, и в случае если эта партия придёт в России к власти, её функционеры будут действовать в духе большевиков и восстановят памятник без всякого опроса мнения москвичей, сообщает Интерфакс.

«Считаю вопрос открытым до тех пор, пока Дзержинский не занял своё место. Памятник мы вернём позже безо всяких голосований. Но и все демократические процедуры тоже готовы пройти. Никаких резких шагов предпринимать не будем, конечно», — сказал Прилепин.

По его мнению, голосование за выбор памятника на Лубянской площади на сайте и в мобильном приложении «Активный гражданин» приостановлено, потому что вероятность выбора фигуры Дзержинского была высока. «Дзержинский бы выиграл, и это главная причина прекращения голосования», — считает Прилепин.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил «Интерфаксу», что установка памятника на Лубянке возможна только при поддержке абсолютного большинства одного из кандидатов.

«Да, я считаю (решение об остановке голосования за памятник) правильным, и изначально все понимали, что если есть активное большинство за тот или другой памятник, тогда имеет смысл его ставить. Если нет активного большинства, это приводит общество к конфликтной ситуации, она совершенно не нужна. Значит, на сегодняшний день (площадь) должна оставаться так, как есть», — сказал Герасимов.

Председатель комиссии отметил, что несколько лет назад он предлагал поставить на Лубянке фонтан и вернуть ей исторический облик, но для доступной на сегодняшний день площади маленький фонтан не является доминантой, а установить большой невозможно технически.

Герасимов также подчеркнул, что идея фонтана, по его мнению, наиболее правильная. «В данный момент и одна, и другая фигура (памятники) не набирают абсолютного большинства (голосов), поэтому я поддерживаю решение мэра сохранить на сегодняшний день площадь в том виде, в каком она есть», — подытожил депутат.

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