Русская линия
Сводка новостей от 26 февраля 2021

Владимир Легойда: Принятое решение — самое правильное
Глава Синодального отдела поддержал отмену опроса по памятнику на Лубянке…

Владимир ЛегойдаВ Московском Патриархате поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое фактически разделило общество две противоборствующие стороны, сообщает РИА Новости.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что около недели назад он говорил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника и сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас, в чём, по его мнению, тоже был бы «особый символизм».

«Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую — миротворческую, объединяющую — позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его мнению, принятое Собяниным решение «совершенно правильно», поскольку «сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения».

Глава Синодального отдела поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за Александра Невского, и добавил, что «памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя». «Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен», — заключил председатель Синодального отдела.

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