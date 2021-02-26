В Московском Патриархате поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое фактически разделило общество две противоборствующие стороны, сообщает РИА Новости.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что около недели назад он говорил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника и сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас, в чём, по его мнению, тоже был бы «особый символизм».

«Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую — миротворческую, объединяющую — позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его мнению, принятое Собяниным решение «совершенно правильно», поскольку «сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения».

Глава Синодального отдела поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за Александра Невского, и добавил, что «памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя». «Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен», — заключил председатель Синодального отдела.

Русская линия