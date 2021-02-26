Представители Грузинской Церкви надеются, что Московский Патриархат не станет отвечать на призыв абхазов и не будет вмешиваться в церковную ситуацию в этом регионе…

В Грузинской Православной Церкви с понятной тревогой и непониманием прокомментировали решение и.о. главы Абхазской епархии, иерея Виссариона Аплиа прекратить все богослужения в храмах Абхазии до определения статуса «Абхазской православной церкви» со стороны Русской Православной Церкви, сообщает Интерфакс.

«Последнее заявление отца Виссариона Аплиа является полностью неожиданным и непонятным», — заявил митрополит Горийский и Атенский Андрей, комментируя слова иерея Виссариона о том, что Московский Патриархат должен решить каноническую проблему Абхазии.

По словам митрополита Андрея, комментарий которого распространила служба по связям с общественностью Грузинской Патриархии, отец Виссарион является членом Грузинской, а не Русской Православной Церкви, и ему следовало бы обращаться в Тбилиси, а не в Москву.

«Политика, к сожалению, оказывает своё влияние», — сказал он, отметив, что в Грузинской Православной Церкви надеются, что «Русская Церковь, которая однозначно и подчеркнуто признала канонические территории Грузинской Церкви», не допустит того, о чём заявляет священник Виссарион Аплиа, в частности, признания самопровозглашенной «Абхазской православной церкви» и, тем более, принятия её в состав Русской Православной Церкви.

В Грузинской Патриархии напрасно беспокоятся — Московский Патриархат не пойдёт на признание «Абхазской церкви». Однако, в Москве ясно дают понять, что в этом вопросе всё может поменяться, если грузинские архиереи признают украинских раскольников в лице «ПЦУ».

Русская линия