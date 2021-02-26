Кто о чём, а гонитель Церкви об автокефалии

Известный гонитель Сербской Православной Церкви президент Черногории Мило Джуканович в поздравлении Патриарха Порфирия с избранием Сербским Предстоятелем высказал надежду, что проблемы раскола в его стране решится путём предоставления автокефалии т.н. «Черногорской церкви», сообщает СПЖ со ссылкой на портал Antena M.

«Мы особенно надеемся, что своей святой миссией Вы внесёте свой вклад в преодоление раскола среди православных верующих Черногории в соответствии со священными канонами и многовековой традицией независимости Церкви в нашей стране», — заявил Джуканович в своем поздравительном послании.

Напомним, в конце 2019 года при поддерживающем Джукановича большинстве парламента Черногории был принят скандальный «Закон о свободе вероисповедания и верований и правовом положении религиозных объединений», который предусматривал изъятие у Сербской Православной Церкви более 650 религиозных объектов. Дискриминационный закон вызвал массовые акции протестов верующих, которые продолжались на протяжении практически всего прошлого года.

В результате народного возмущения пропрезидентская Демократическая партия социалистов Черногории проиграла парламентские выборы и была вынуждена уйти в оппозицию. Пришедшие к власти противники Джукановича отменили положения скандального закона, дискриминирующего Сербскую Православную Церковь. Однако, от своих антицерковных инициатив атеист Джуканович, очевидно, не отказался, и при любой возможности он будет претворять свои планы в жизнь.

Русская линия