Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте заявил, что дал команду остановить голосование на портале «Активный гражданин» по вопросу о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади, поскольку этот вопрос расколол российское обществе на два враждующих лагеря, что недопустимо, сообщает газета «Взгляд».

По его словам, «Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. Определить «кандидата» на эту роль и было призвано голосование на «Активном гражданине».

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но всё же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование всё больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — говорится в сообщении на сайте.

По словам Собянина, «памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество». «Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — заявил Собянин, поблагодарив неравнодушных граждан за активную позицию.

Русская линия