Главной темой встречи было положение христиан на Ближнем Востоке, однако никаких реальных положительных изменений гаванская встреча в их жизни не привнесла…

В Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата вынуждены были признать, что встреча Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване, состоявшаяся пять лет назад, не в полной мере оправдала себя, поскольку от неё ждали гораздо большей отдачи, сообщает Интерфакс.

Так, председатель ОВЦС МП митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» напомнил, что встреча носила не богословский характер, а была посвящена, прежде всего, положению ближневосточных христиан. Однако, к улучшению жизни христиан на Ближнем Востоке она не привела.

«С тех пор прошло пять лет. Нельзя сказать, что положение христиан на Ближнем Востоке изменилось в лучшую сторону, за исключением, пожалуй, Сирии, где благодаря действиям российской армии удалось изгнать террористов с основной территории страны, и сейчас происходит постепенное, медленное восстановление мирной, нормальной жизни», — сказал владыка Иларион.

В то же время гаванская встреча, по его словам, имела свои положительные последствия в социальной области. Так, Русской Православной Церкви совместно с католической стороной разрабатывает проекты в сфере благотворительности, социального служения и в культурной сфере.

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