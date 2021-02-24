В годовщину Собрания Предстоятелей в Иордании глава Иерусалимского Патриархата призвал своих собратьев сугубо молиться о Константинопольском Патриархе Варфоломее, который и учинил смуту в мировом Православии…

Патриарх Иерусалимский Феофил надеется, что второе собрание Предстоятелей Поместных Церквей состоится в Иерусалиме уже в этом году

26 февраля 2020 года в столице Иордании Аммане под председательством Патриарха Иерусалимского Феофила состоялось заседание Предстоятелей Поместных Православных Церквей, которые рассмотрели наиболее актуальные и проблемные вопросы, приведшие к расколу в мировом Православии.

Во встрече приняли участие делегации: Иерусалимской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом, Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, Румынской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством митрополитом Тырговиштским Нифонтом, Польской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством архиепископом Люблинским и Холмским Авелем и Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с Его Блаженством Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.

По итогам заседания было принято решение «предпочтительно до конца года» вновь собраться, с тем, чтобы «укрепить узы общения посредством молитвы и диалога». «Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей с известным почётным старшинством (πρεσβεια τιμήs) присоединится к этому диалогу вместе с другими братьями-Предстоятелями», — говорилось в документе.

Однако, в связи с пандемией собрание в 2020 году собрать не удалось, и поэтому накануне годовщины Амманской встречи Патриарх Иерусалимский Феофил выступил с открытым письмом, в котором заверил Предстоятелей, что собрание всё же состоится в Иерусалиме сразу, как позволят обстоятельства и будут отменены ограничения из-за пандемии. Пока же Его Блаженство призвал Предстоятелей сугубо молиться друг за друга, а наипаче за Константинопольского Патриарха Варфоломея, который и учинил смуту в мировом Православии.

Ниже мы приводит текст обращения целиком (опубликовано на Orthodoxtimes.com):

«Мои дорогие братья, собратья-Предстоятели и сослужители в Господе Иисусе Христе!

Год назад на этой неделе мы собрались в Иорданском Хашимитском Королевстве, чтобы укрепить наше общее братство в стремлении к диалогу любви во имя единства Поместных Православных Церквей. После двух дней молитв и братских дискуссий мы вышли с большей решимостью стремиться к более глубокому общению и вместе решать наши общие проблемы.

Никто из нас не предполагал, что встречаемся на пороге глобальной катастрофы в области здравоохранения, масштабы которой не наблюдались при нашей жизни. Мы вспоминаем перед Богом нашего покойного брата, Патриарха Сербского Иринея, который был с нами в Иордании, а теперь уснул вв Господе. Мы молимся, чтобы Бог даровал ему покой со святыми в местезлачне, в месте покойне. Мы молимся ежедневно, вспоминая каждого из вас, вознося хвалу, благодарение и ходатайство и зная, что Его благодать достаточно для нас, чья сила совершенствуется в нашей слабости (2 Кор. 12: 9).

Эта пандемия потребовала от нас всех взглянуть на наши собственные сообщества, на тех, кому Бог призвал нас служить, чтобы возвысить свои сердца от отчаяния и обратиться к Господу, дающему нам надежду. Ведь мы знаем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Гораздо более вероятно, что теперь, когда мы оправданы Его кровью, мы будем спасены через Него от гнева Божьего (Рим. 5: 8−9).

Здесь, в нашем собственном Священном городе Иерусалиме, мы были укреплены и поддержаны вашими молитвами. Как и во всём мире, наши сограждане на Святой Земле пострадали от пандемии. Мы просим вас продолжать молиться за нас, поскольку мы постоянно молимся за вас из Животворящего Гроба Господа нашего Иисуса Христа.

Бог милосерден и дал своим созданиям знания и навыки для разработки лекарств и вакцин, чтобы положить конец этой смертельной пандемии. Поскольку мы с нетерпением ждём более светлых дней в этом году, нам напоминают о нашем общем обязательстве собираться для молитвы и общения. Мы молимся, чтобы это стало возможным позже в этом году.

Давайте и дальше поддерживать друг друга в молитве и искать способы, которыми наши Поместные Православные Церкви могут нести друг другу надежду, благословение и радость. Ибо апостол Павел говорит: «Несите бремена друг друга и так исполняйте закон Христов» (Гал. 6: 2).

Мы также объединяемся в молитве за нашего брата, Его Святейшество Патриарха Варфоломея, и наших собратьев православных Предстоятелей, и мы с нетерпением ждём возможности вместе служить для укрепления единства нашего общения.

Начиная нашу предпостную подготовку к великому празднику Пасхи, мы слушаем следующие слова гимнографа Триоди:

Братья, не будем молиться, как фарисеи, ибо тот, кто превозносит себя, смирится. Смиримся пред Богом и постом громко воскликнем, как мытарь: буди милостив к нам, грешным, Господи.

(Вечерня воскресенья мытаря и грешника)

С братской любовью во Христе,

ФЕОФИЛ III

Патриарх Иерусалимский

Святой город Иерусалим

Среда, 24 февраля 2021 года"

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