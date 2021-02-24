В храмах Абхазии прекращены все богослужения до определения канонического статуса этих территорий…

Инцидент, который случился на Рождество Христово, когда в Цхинвале (Южная Осетия) совершил праздничное богослужение один из священников, рукоположенный в Русской Православной Церкви, и это вызвало протест Грузинской Патриархии, похоже, может получить продолжение.

Доподлинно неизвестно, каким образом на обращение Грузинской Православной Церкви отреагировали в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата. Но вскоре после этого уже абхазы в знак протеста решили прекратить все богослужения в своих храмах, требуя от Москвы определиться с каноническим статусом абхазских территорий.

Русская Православная Церковь до сего дня признавала Южную Осетию и Абхазию канонической территорией Грузинского Патриархата, хотя абхазы и осетины прекратили пускать к себе грузинских священнослужителей и настаивали и продолжают настаивать на принятии их в Московский Патриархат.

«Мы надеялись и надеемся, что Московский Патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской Церкви, мы не были частью Грузинской Церкви и не будем», — заявил в эфире абхазского государственного телевидения и.о. главы Абхазской епархии иерей Виссарион Аплиа, слова которого приводит Интерфакс.

Отец Виссарион считает, что Русская Церковь может решить церковный вопрос в Абхазии, определив статус Абхазской епархии. «Священнослужители, которые были отпущены в свои определённые епархии на территории России, пусть они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед Святейшим Патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации — это невозможно. Поэтому я сейчас приостановил службы в храмах страны», — сказал священник.

По его мнению, канонический статус этих священников, рукоположенных Русской Православной Церковью, должен быть ясен и понятен. «Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви», — считает он.

Вопрос отделения Абхазской епархии от Грузинского Патриархата обсуждается с момента окончания грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Все Поместные Православные Церкви продолжают считать территорию республики частью Грузинской Православной Церкви, несмотря на то, что после окончания военных действий на территории Абхазии в 1993 году духовенство Грузии покинуло территорию республики, и грузинские епископы не имеют над Абхазией реальной пастырской власти.

Портить отношения с Грузинской Патриархией в настоящее время в свете происходящего на Украине Московскому Патриархату не с руки. Однако, обращение абхазов к Святейшему Патриарху Кириллу способно продемонстрировать некоторым «горячим головам» в Грузии, что вслед за признанием Грузинской Церковью украинских раскольников («ПЦУ») со стороны Москвы может последовать признание Абхазской церкви.

Никакие протесты абхазов в данном случае не имеют значения — Московский Патриархат пойдёт на конфликт с Грузинской Церковью из-за Абхазии только в том случае, если сами грузины решатся на опрометчивые решения по Украине.

Русская линия