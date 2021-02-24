Собору Святой Софии в Стамбуле необходимо вернуть статус музея, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в среду по видеосвязи на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает РИА Новости.

«Я хочу коснуться и особо важного для Греции вопроса — полного соблюдения культурных прав. Все государства обязаны, независимо от их политических, экономических, культурных систем, воздерживаться от изменения статуса памятников культуры», — сказал Дендиас.

По его словам, непреложным условием таких действий являются получение предварительного согласия заинтересованных сообществ и предварительное уведомление всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО.

«Я имею в виду, среди прочего, превращение памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы вместе с другими международными организациями и учреждениями просим вернуть этому памятнику прежний статус», — сказал глава МИД Греции.

Впрочем, вряд ли в Афинах могут надеяться на то, что мировое сообщество сможет заставить турок изменить своё решение. Эрдоган не станет превращать мечеть в музей только потому, что глава МИД Греции выступил в ООН. В данном случае на турок могли бы надавать их союзники по НАТО — США и ЕС, но их этот вопрос, похоже, не интересует. С Россией у греков отношения в настоящее время хуже некуда.

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