Митрополит Тамасосский Исаия: «Если раньше все приветствовали русских на Кипре, то теперь, в силу геополитических и геостратегических интересов, всё русское демонизировано»

Архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский Исаия, выступивший публично против признания украинских раскольников, в интервью газете «Kathimerini-Cyprus» заявил, что Русская Православная Церковь никогда не вмешивалась в дела Кипрской Церкви утверждения о том, что Московский Патриархат якобы хочет руководить Кипрской Церковью, не соответствует действительности, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В настоящее время нарастает геополитический конфликт между Востоком и Западом, отметил владыка Исаия в беседе с представителем СМИ. На Кипре это явление очевидно выражено во всех сферах: в экономике, журналистике и политической деятельности.

«Наше желание — работать со всеми в рамках взаимоуважения, — особо подчеркнул архиерей. — Упомянутая Вами „обеспокоенность“ внедрялась сознательно, методично и терпеливо различными центрами, принимающими решения, через их органы. К сожалению, используются все современные средства пропаганды и дискредитации противников, такие как, например, „разоблачение“ псевдосайтов, „раскрывающих“ заговоры».

Вместе с тем владыка отметил, что «если раньше все приветствовали русских на Кипре, то теперь, в силу геополитических и геостратегических интересов, все русское демонизировано, и этот факт напрямую влияет на тех, кто имеет с ними церковные отношения».

Иерарху также был задан вопрос, действительно ли в Священном Синоде Кипрской Православной Церкви существует некая «пятая колонна» иерархов, симпатизирующих Патриарху Московскому и всея Руси.

«Мы не будем проявлять патриотизм, уступая воле Архиепископа [Кипрского] и сильных мира сего, чтобы тем самым комфортно устроиться под „крышей и защитой“ „большого брата“, — заявил митрополит Исаия. — Мы должны бороться против манипуляции нашей Церковью, против несправедливости, религиозного расизма и этнофилетизма, независимо от личных затрат, стремясь к справедливости и единству Православия. Слухи о „пятой колонне“ — это угрозы, запугивание и шантаж, чтобы изменить наше мнение по вопросу о нейтралитете [по „украинскому вопросу“ — прим. ред.]».

В октябре 2020 года четыре иерарха — митрополиты Киккский Никифор, Лимасольский Афанасий, Тамасосский Исаия и епископ Амафунтский Николай — призвали главу Кипрской Церкви Архиепископа Хризостома отменить антиканонический и недействительный акт признания «Православной церкви Украины». В связи с этим интервьюер поинтересовался, почему иерархи выступили с публичным заявлением против Архиепископа Кипра вместо того, чтобы выразить свое несогласие в Священном Синоде.

«Многим было бы удобнее, если бы мы промолчали — это значительно упростило бы задачу манипулирования автокефалией Кипрской Церкви. Но если мы публично заявили о несогласии, то сделали это, потому что не можем примирить свою совесть с тем, что очевидно разделяет Православие, о чем заявил уважаемый Архиепископ Албанский Анастасий», — ответил митрополит Исаия.

«Правда должна быть сказана и исповедана, какой бы горькой она ни была. Архиепископ действовал публично, без одобрения и вне Синода, поэтому мы также отреагировали публично и вне Синода, чтобы спасти независимость нашей автокефалии», — резюмировал архиерей.

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